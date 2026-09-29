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Gommage, peeling, AHA kyseliny nebo mikrodermabraze? Kdy po čem sáhnout – a kdy už má tvoje pleť exfoliace dost

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Jedna lahvička rozpouští odumřelé buňky, druhá je obrousí, třetí se na obličeji začne žmolkovat a čtvrtá už vyžaduje přístroj. Všechno se tomu nějak říká exfoliace, ale rozhodně to není totéž. A největší chyba často není vybrat špatnou metodu. Je použít všechny.
Gommage, peeling, AHA kyseliny nebo mikrodermabraze? Kdy po čem sáhnout – a kdy už má tvoje pleť exfoliace dost

Gommage, peeling, AHA kyseliny nebo mikrodermabraze? Kdy po čem sáhnout – a kdy už má tvoje pleť exfoliace dost

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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