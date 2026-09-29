Gommage, peeling, AHA kyseliny nebo mikrodermabraze? Kdy po čem sáhnout – a kdy už má tvoje pleť exfoliace dost

Nejdřív si udělejme pořádek ve slovech
Peeling není jedna konkrétní technika. Je to širší označení pro odstranění části odumřelých buněk z povrchu pokožky a může probíhat mechanicky, chemicky nebo pomocí profesionálního ošetření.
Právě proto bývá kosmetická polička trochu chaotická. Produkt může mít na obalu napsáno peeling a uvnitř obsahovat zrníčka, enzymy, kyseliny nebo kombinaci několika principů. Mnohem důležitější než nápis na přední straně je tedy zjistit, jakým způsobem konkrétní výrobek exfoliuje.
Gommage: velmi povrchová exfoliace bez klasického scrubování
Gommage je kosmetická metoda, při které se přípravek nanese na pleť, nechá částečně zaschnout a potom se jemně roluje nebo stírá. Typické žmolky přitom nejsou automaticky hromádka odumřelé kůže; velkou část může tvořit samotný produkt, který se při tření shlukuje.
Některé gommage produkty obsahují také enzymy nebo jiné exfoliační složky, pořád ale pracují i s mechanickým pohybem po pokožce. Hodí se tedy spíš tam, kde chceš hladší povrch a relativně jemný kosmetický efekt, ne ve chvíli, kdy je pleť už zarudlá, podrážděná nebo bolestivě citlivá.
Mechanický peeling: jednoduchý, ale ruka rozhoduje
Scrub s jemnými částicemi odstraňuje povrchové buňky fyzickým třením. Nemusí být automaticky špatnou volbou, pokud používáš jemný produkt a zacházíš s ním opravdu šetrně.
Problém bývá kombinace hrubých částic, dlouhého masírování a pocitu, že když už exfoliujeme, musíme tu pokožku pořádně „vyčistit“. Obličej ale není připálený pekáč a několik minut energického drhnutí nepřinese lepší výsledek než krátká jemná práce; spíš zvyšuje riziko podráždění.
AHA kyseliny: exfoliace bez drhnutí
Alfa-hydroxykyseliny, mezi které patří například kyselina glykolová nebo mléčná, pracují chemicky na povrchu kůže a pomáhají uvolňovat vazby mezi odumřelými buňkami. Často se používají při mdlé, hrubší nebo nerovnoměrné textuře a mohou být příjemnou volbou pro pleť, která mechanické tření nemá ráda.
„Bez zrníček“ ale neznamená „bez možnosti podráždění“. Výsledek ovlivňuje koncentrace, formulace, četnost používání i to, co dalšího už v rutině máš. Kyselina používaná spolu s retinoidem, dalším peelingem a několika dalšími aktivními produkty může z rozumné ingredience vytvořit velmi unavenou kožní bariéru.
Mikrodermabraze: když se exfoliace přesune z koupelny
Mikrodermabraze je přístrojové fyzikální ošetření, při kterém se jemně odstraňuje horní vrstva pokožky. Používají se například systémy s diamantovou hlavicí a procedura se volí především podle konkrétního stavu a cíle pleti.
Po ošetření může být pokožka krátce červená, citlivější nebo lehce oteklá a není vhodné ji chápat jako „silnější domácí peeling“. Je to jiný nástroj s jinou intenzitou, indikacemi i potřebným odstupem mezi jednotlivými procedurami.
Jak poznáš, že už má pleť dost
Přeexfoliovaná pleť nemusí dramaticky odpadávat v cárech. Často začne mnohem nenápadněji: krém, který nikdy neštípal, najednou pálí, pokožka je napjatá a suchá, objevuje se začervenání nebo olupování a pleť reaguje i na produkty, které dřív snášela bez problémů.
Varovným signálem je i situace, kdy textura paradoxně vypadá hůř, přestože ji stále častěji „vyhlazuješ“. Agresivnější nebo příliš častá exfoliace může poškodit ochrannou bariéru a další peeling už v takové chvíli problém neřeší, pouze mu přidá další kolo.
Co dělat, když jsi to přehnala
Rutinu zjednoduš. Na čas vysaď kyseliny, scruby a další potenciálně dráždivé aktivní látky a vrať se k jemnému čištění, jednoduchému hydratačnímu krému a denní ochraně proti slunci.
Hlavně se nesnaž odlupující se nebo drsnou pokožku „dokončit“ dalším peelingem. To je kosmetická obdoba situace, kdy hasíš hořící pánev tím, že pod ní ještě trochu přidáš plyn.
Kdy tedy po čem sáhnout
Pokud chceš jen občas vyhladit povrch a mechanickou exfoliaci dobře snášíš, může stačit jemný gommage nebo scrub. Pokud chceš pravidelnější exfoliaci bez tření, mohou dávat smysl vhodně zvolené AHA kyseliny. Mikrodermabraze už patří do kategorie profesionálních procedur, u kterých má výběr intenzity a frekvence smysl řešit podle konkrétní pleti.
A pokud pokožka právě pálí, pne, šupinatí nebo protestuje proti běžnému krému, nejlepší exfoliant není „ještě jemnější“. Nejlepší exfoliant je chvíli žádný.
Upozornění: Text je obecný informační přehled a nenahrazuje vyšetření dermatologem. Pokud máš ekzém, rosaceu, aktivní zánětlivé akné, výrazně porušenou kožní bariéru, používáš dermatologickou léčbu nebo máš po exfoliaci silné či přetrvávající podráždění, řeš vhodnou péči individuálně s odborníkem.
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Zdroje: American Academy of Dermatology – How to safely exfoliate at home [1], American Academy of Dermatology – Microdermabrasion: FAQs [2], Cleveland Clinic – Microdermabrasion [3]. img ai generated