Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) připravují nákup až 22 velkokapacitních tramvají za téměř tři miliardy korun. V odpovědích na otázky redakce Náš REGION nyní potvrdily, že předpokládanou hodnotu zakázky stanovily především na základě předběžných tržních konzultací, kterých se účastnila pouze společnost Škoda Transportation. Dopravní podnik se přitom neobává, že by omezení účasti některých zahraničních výrobců mohlo vést k oslabení konkurence nebo růstu ceny. Zakázku nemusí zrušit ani v případě, že obdrží jedinou nabídku. Jak již Náš REGION informoval, plzeňský dopravní podnik vypsal zakázku na dodávku až 22 tramvají s předpokládanou hodnotou 2,995 miliardy korun bez DPH. Závazně chce objednat deset vozidel, dalších dvanáct může pořídit následně. Součástí zakázky jsou také dodávky vybraných náhradních dílů. Pozornost vzbudil především způsob přípravy tendru. Předběžných tržních konzultací, které mají zadavateli pomoci zorientovat se v nabídce trhu a vhodně nastavit podmínky soutěže, se zúčastnil pouze dosavadní dodavatel plzeňských tramvají, společnost Škoda Transportation. Konkrétní cenové srovnání podnik neposkytl Redakce se dopravního podniku dotazovala, na základě jakých konkrétních cenových srovnání s obdobnými zakázkami v České republice a zahraničí byla stanovena téměř třímiliardová hodnota tendru. „Předpokládaná hodnota byla stanovena především na základě informací získaných v předběžných tržních konzultacích. Ty potvrdily orientační hodnotu za jedno vozidlo, která v této velikostní kategorii nevybočuje od obvyklé ceny na evropském trhu,“ uvedl tiskový mluvčí PMDP René Vávro. Konkrétní evropské zakázky ani jejich ceny však podnik ve své odpovědi neuvedl. Argumentuje tím, že ceny tramvají se mohou výrazně lišit v závislosti na délce vozidla, kapacitě, technickém vybavení, kompatibilitě s místní infrastrukturou či dlouhodobých závazcích výrobce. Přesto zůstává otázkou, jakým způsobem podnik nezávisle ověřil přiměřenost ceny, když hlavním zdrojem informací pro její stanovení byly konzultace s jediným potenciálním dodavatelem. Výrobce podnik individuálně oslovovat nemusel Dopravní podnik odmítá, že by konzultace byly omezeny na předem vybraný okruh výrobců. Výzvu zveřejnil na profilu zadavatele a informace o připravované zakázce se objevily také v médiích. Proč se žádný další výrobce nezapojil, podnik podle svého vyjádření neví. „Důvody, proč se další potenciální dodavatelé nezapojili, neznáme a nechceme je spekulativně hodnotit,“ uvedl Vávro s tím, že neúčast v konzultacích nijak nebrání výrobcům podat nabídku. PMDP rovněž zdůrazňují, že požadavky vzešlé z konzultací nepřevzaly automaticky, ale samostatně posuzovaly jejich technickou proveditelnost, přiměřenost i možný dopad na hospodářskou soutěž. Podnik však neuvedl, kolik výrobců případně individuálně oslovil, ani zda se pokusil zjistit důvody jejich nezájmu. Omezení konkurence podle podniku cenu nezvýší Zadávací podmínky zároveň omezují účast některých dodavatelů ze zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. Dopravní podnik tento postup zdůvodňuje právním rámcem, reciprocitou přístupu na trhy veřejných zakázek a potřebou zajistit dlouhodobou dostupnost náhradních dílů, softwaru a odborné podpory. „Nepředpokládáme, že by toto nastavení samo o sobě vedlo k oslabení hospodářské soutěže nebo k růstu ceny,“ uvedl mluvčí. Ani v tomto případě však podnik nepředložil konkrétní analýzu, která by jeho předpoklad podpořila. Jediná nabídka nemusí znamenat zrušení soutěže Riziko omezené konkurence přitom není pouze teoretické. Již v roce 2021 Plzeň obdobnou soutěž kvůli jediné nabídce zrušila. Jak Náš REGION upozornil v předchozím článku, problémy s nedostatečnou konkurencí při nákupu tramvají řešila také Ostrava. Tam opakované soutěže skončily jedinou nabídkou a překročením předpokládané hodnoty zakázky o 331 milionů korun. Plzeňský dopravní podnik se nyní k případnému zrušení tendru v případě jediného uchazeče nezavázal. „Případná jediná nabídka sama o sobě automaticky neznamená zrušení zakázky,“ uvedl Vávro. Podnik by podle něj posuzoval mimo jiné ekonomickou výhodnost nabídky a přiměřenost ceny ve vztahu k předmětu plnění a svým finančním možnostem. Jakým konkrétním způsobem by však přiměřenost nabídkové ceny bez konkurenčních nabídek ověřoval, PMDP neupřesnily. Otázky zůstávají také kolem zveřejňování smluv Redakce se dopravního podniku dotazovala rovněž na transparentnost jeho smluv. Podle údajů databáze Hlídač státu nemá přibližně 15 procent smluv PMDP zveřejněných v roce 2026 uvedenou cenu. Podnik tento údaj nedokázal potvrdit. Upozornil však, že absence ceny v samostatném údaji registru smluv nemusí znamenat, že finanční podmínky nejsou uvedeny v samotné smlouvě. Může se například jednat o rámcové smlouvy nebo smlouvy s jednotkovými cenami. „Ceny jsou standardně zveřejňovány; jejich případné nezveřejnění z důvodu ochrany obchodního tajemství přichází v úvahu pouze výjimečně a vždy je posuzováno individuálně,“ uvedl Vávro. Souhrnný přehled těchto smluv a jejich finančního plnění podnik neposkytl, vyjádřil však ochotu jednotlivé konkrétní případy prověřit. Lhůta pro podání nabídek na nové plzeňské tramvaje má podle dosud zveřejněných informací skončit 30. listopadu. Teprve počet doručených nabídek ukáže, zda se dopravnímu podniku podařilo vytvořit podmínky pro skutečnou hospodářskou soutěž. Pokud se opět přihlásí jediný výrobce, bude o to důležitější, aby podnik dokázal veřejnosti doložit, že za tramvaje zaplatí přiměřenou cenu. Zdroj: autorský text