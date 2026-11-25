Vytáhnete z pračky černé kalhoty nebo tmavé tričko a místo čistého oblečení na nich objevíte bělavé šmouhy, skvrny či mapy. Přestože prádlo voní po pracím prostředku, na první pohled vypadá, jako by nebylo pořádně vyprané. Ve většině případů nejde o trvalé poškození látky, ale o zbytky pracího prostředku, minerální usazeniny nebo nečistoty z pračky. Pomůže několik jednoduchých změn při praní.
Zbytky pracího prostředku na látce
Častou příčinou bílých map je příliš velké množství pracího prášku nebo gelu. Pokud se prostředek během praní dostatečně nerozpustí a nevypláchne, zachytí se na vláknech a po uschnutí vytvoří světlé stopy. Problém se zhoršuje při přeplněném bubnu, nízké teplotě nebo krátkém programu.
Řešení je jednoduché: dodržujte dávkování uvedené na obalu a přizpůsobte ho množství prádla, tvrdosti vody i míře znečištění. U tmavých oděvů může pomoci tekutý prací prostředek určený na barevné či tmavé prádlo, který se obvykle rozpouští snadněji než prášek. Ani s gelem to však nepřehánějte, protože nadměrná dávka se může z látky obtížně vyplachovat.
Tip: Jak prát oblečení, aby vám co nejdéle vydrželo? Perte věci naruby.
Tvrdá voda a minerální usazeniny
V domácnostech s tvrdou vodou mohou bílé stopy vznikat také kvůli minerálům obsaženým ve vodě, zejména pokud se kombinují se zbytky pracího prostředku. Po uschnutí se na oblečení mohou projevit jako matné mapy nebo jemný bělavý povlak.
Pokud se problém opakuje, ověřte tvrdost vody ve své oblasti a podle ní upravte dávkování pracího prostředku. Pomoci může také vhodný přípravek určený pro praní v tvrdé vodě. Aviváž ale nepřidávejte automaticky ve větším množství. Její nadbytek může na některých materiálech zanechávat další povlak.
Přeplněná pračka a nedostatečné máchání
Když naplníte buben až po okraj, prádlo nemá dost prostoru k pohybu a voda s pracím prostředkem se nemusí rovnoměrně rozdělit. Část nečistot pak zůstane zachycená ve vláknech. Podobný problém může nastat při volbě nevhodného programu nebo při nedostatečném máchání.
Buben proto nepřeplňujte a vybírejte program podle materiálu a množství oblečení. U tmavých kusů se sklonem k tvorbě map můžete vyzkoušet dodatečné máchání. Zkontrolujte také, zda v zásobníku na prací prostředek nezůstávají jeho ztvrdlé zbytky.
Jak odstranit bílé mapy po vyprání
Nejdříve zkuste postižený oděv vyklepat nebo jemně přejet suchým měkkým hadříkem. Pokud stopy nezmizí, prádlo znovu vyperte podle pokynů na štítku, tentokrát s přiměřeným množstvím prostředku a případně s přídavným mácháním. Nepřidávejte další prací prostředek jen proto, že předchozí praní nedopadlo dobře. Jestliže mapy přetrvávají i po opakovaném vyprání, může jít o změnu barvy způsobenou nevhodným čisticím přípravkem, bělidlem nebo poškozením vláken. Takové stopy už nemusí být možné odstranit.
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Pravidelná údržba pračky
Zbytky pracích prostředků se mohou postupně hromadit v zásuvce, těsnění i uvnitř pračky. Pravidelně proto čistěte zásobník, otírejte těsnění dvířek a nechte pračku po praní vyschnout. Podle pokynů výrobce také provádějte údržbový čisticí program. Pokud budete správně dávkovat prací prostředek, nebudete přeplňovat buben a dopřejete prádlu dostatečné máchání, výskyt bílých map na tmavém oblečení výrazně omezíte.
Zdroj: autorka, https://ecohaus.cz/blogs/prani/9-nejcastejsich-problemu-pri-prani?srsltid=AU7gw4WieA4kxLr6Kxzvfrety4zpGDqAnlpmNTLKxbOmXAJ7ODFjKCAk
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