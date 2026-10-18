Pardubická radnice se mění ve filmové kulisy. Zahraje si v komedii Blešák

Na pardubické radnici se běžně řeší chod města. Tentokrát ale její prostory slouží také filmovému příběhu. Historickou budovu na Pernštýnském náměstí si totiž vybral štáb české vztahové komedie Blešák. Chodby, kanceláře i velký sál se před kamerou proměňují v místa, která mají s běžným provozem magistrátu jen pramálo společného.
Z úřadu notářská kancelář i senátorská pracovna
Filmaři využívají prostory radnice jako kulisy pro několik různých prostředí. Ve filmu se objeví notářská kancelář, kancelář senátora nebo auditorium tiskové konference. Historické interiéry tak dostávají novou roli, aniž by bylo nutné jejich podobu zásadně měnit.
Natáčení vyžaduje pečlivou koordinaci. Magistrát musí zachovat běžný provoz úřadu a současně zajistit ochranu historických prostor i jejich vybavení.
„Při přípravě jsme hledali způsob, jak filmařům vyjít vstříc a současně zachovat běžný provoz úřadu i ochránit historické prostory a jejich vybavení,“ uvedla Jana Fiedlerová, vedoucí Oddělení kultury a cestovního ruchu pardubického magistrátu, která projekt za město koordinuje.
Ve filmu se objeví známé herecké tváře
Komedie Blešák vzniká pod taktovkou režiséra Miroslava Ondruše a produkční společnosti Bio Illusion. Diváci v ní uvidí například Kláru Issovou, Martina Myšičku, Veroniku Khek Kubařovou nebo Jiřího Vyorálka.
Příběh se zaměřuje na partnerské krize, nevěru, komunikaci i druhé šance. Pardubice přitom nebudou jen místem pro několik záběrů. Podle plánů tvůrců se ve městě a jeho okolí uskuteční většina z celkem 22 natáčecích dnů. Kamera zamíří také do Automatických mlýnů, jedné z výrazných dominant města.
„Jsem rád, že si filmaři pro svůj projekt vybrali také Pardubice a naši historickou radnici. Filmové natáčení je příležitostí ukázat naše město novému publiku a představit prostory, ve kterých pracujeme, novým neotřelým způsobem,“ řekl pardubický primátor Jan Nadrchal.
Město natáčení podpořilo i finančně
Pardubice vznik filmu podpořily dotací přibližně 120 tisíc korun z Programu podpory cestovního ruchu, konkrétně z podprogramu zaměřeného na audiovizuální tvorbu.
Do kin by měl Blešák dorazit 29. července 2027. Na výsledek si tak diváci ještě počkají. Až se komedie objeví na plátnech, pardubická radnice už nebude jen místem, kam se chodí kvůli úředním záležitostem. Na filmovém plátně dostane také vlastní roli.