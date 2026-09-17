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Linda Žbirková znovu pokřtila album, které pro ni před 27 lety nahrál otec Miro Žbirka

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Miro Žbirka před 27 lety nahrál album Songs for Boys & Girls především pro své tehdy malé děti Lindu a Davida. Nyní se pro velký zájem vrací v reedici a poprvé na vinylu. Slavnostní křest alba, které po 27 letech znovu vydává Universal Music, proběhl v Paláci knih Luxor. Role kmotry se ujme Linda Žbirková, stejně jako při vydání původního alba v roce 1999.
Kateřina Žbirková, Linda Žbirková

Kateřina Žbirková, Linda Žbirková

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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