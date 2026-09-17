Linda Žbirková znovu pokřtila album, které pro ni před 27 lety nahrál otec Miro Žbirka

Linda Žbirková znovu pokřtila album, které pro ni před 27 lety nahrál otec Miro ŽbirkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kateřina Žbirková, Linda Žbirková
Premiéra nové řady Zrádců se nesla přesně v duchu oblíbené reality show. Temně, tajemně a místy pořádně...
Někdy stačí jedno setkání a vznikne nápad, který by ještě o pár týdnů dříve nikdo nečekal. František Nedvěd...
Taťána Kuchařová (38) prožívá šťastné období. Vdala se za stomatologa Ondřeje, se kterým nyní vyrazila do...
Zpívající spisovatel Richard Sacher (52) už spoustu let působí v Praze, ale pravidelně se rád vrací do...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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