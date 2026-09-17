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Kameny zmizelých: V Řehořově budou navždy vědět o obětech holocaustu

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Za slavnostní atmosféry byly dnes v Řehořově na Jihlavsku odhaleny kameny zmizelých. Připomínají bratry Emila a Alberty Bondyovi, kteří zahynuli během druhé světové války. K parku zavítala řada místních, nechyběli ani žáci kamenické školy.
Kameny zmizelých: V Řehořově budou navždy vědět o obětech holocaustu

Kameny zmizelých: V Řehořově budou navždy vědět o obětech holocaustu

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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