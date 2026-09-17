Parkování v Jihlavě XLII.: U Rantířovské ulice je nenápadná plocha pro 18 autPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Parkování v Jihlavě XLII.: U Rantířovské ulice je nenápadná plocha pro 18 aut
Jihlavská nemocnice dnes slavnostně otevřela novou magnetickou rezonanci. Nese označení 3T neboli tři...
Devatenáctý ročník Vepřových hodů chystá Moto Klub Hodice na místní návsi. Už v sobotu se mohou návštěvníci...
Od úterý 22. září bude možné nechat se v jihlavské nemocnici očkovat proti onemocnění covid-19. Každé úterý...
Jedinečná akce s názvem Bezpečný život na Vysočině se dnes koná na Masarykově náměstí v Jihlavě, jednom z...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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