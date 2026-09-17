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Parkování v Jihlavě XLII.: U Rantířovské ulice je nenápadná plocha pro 18 aut

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Parkování v Jihlavě není žádná věda, přesto se modrých zón řada řidičů zbytečně bojí. Jde jen o to, že se zavádí placená stání a v ulicích končí parkování „na divoko“. Na druhou stranu vznikají i plochy, kde lze nechat auto stát zadarmo. Jihlavská Drbna postupně představí jednotlivé lokality a pravidla, jak tam parkovat.
Parkování v Jihlavě XLII.: U Rantířovské ulice je nenápadná plocha pro 18 aut

Parkování v Jihlavě XLII.: U Rantířovské ulice je nenápadná plocha pro 18 aut

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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