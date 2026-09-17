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Podraz saúdských fanoušků nemá obdoby. Skandovali jméno zesnulého hráče Joty a teď přišel tvrdý trest pro celý klub

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Saúdský klub Al Taawoun dostal za urážlivé pokřiky pokutu 100 000 rijálů a dva domácí zápasy za zavřenými dveřmi. Fanoušci během utkání s Al Hilal skandovali „Jota“ směrem k Rúbenu Nevesovi.
Podraz saúdských fanoušků nemá obdoby. Skandovali jméno zesnulého hráče Joty a teď přišel tvrdý trest pro celý klub

Podraz saúdských fanoušků nemá obdoby. Skandovali jméno zesnulého hráče Joty a teď přišel tvrdý trest pro celý klub

Zdroj: FC Liverpool
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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