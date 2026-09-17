Podraz saúdských fanoušků nemá obdoby. Skandovali jméno zesnulého hráče Joty a teď přišel tvrdý trest pro celý klub

Sobota 12. září 2026, stadion v Buraidě, sedmé kolo Saudi Pro League. Al Taawoun hostí Al Hilal a z části tribun se začne ozývat skandování: „Jota, Jota, Jota.“ Nejde o hold zesnulému fotbalistovi. Pokřik míří na Rúbena Nevese, záložníka Al Hilalu, jehož blízký přítel a bývalý spoluhráč z Wolverhamptonu i portugalské reprezentace Diogo Jota zahynul čtrnáct měsíců předtím při dopravní nehodě ve Španělsku. Liverpool FC oznámil jeho smrt 3. července 2025, spolu s ním zemřel i jeho bratr André Silva. Neves na tribuny reagoval ironickým potleskem a gestem k nebi. Po zápase fanoušky ostře odsoudil.
Co přesně se stalo a proč to nebyla pieta
Videa sdílená na síti X zachytila skupinu fanoušků Al Taawoun, kteří opakovaně volali Jotovo jméno ve chvílích, kdy se Neves pohyboval v jejich blízkosti. Nešlo o spontánní vzpomínku ani o pietní chorál; načasování i směr pokřiku jednoznačně ukazují na psychologickou provokaci. Cílem bylo rozhodit hráče připomínkou čerstvé osobní tragédie.
Al Taawoun se od incidentu distancoval ještě následující den. V oficiálním prohlášení klub mluvil o „individuálních skutcích“, které nereprezentují celé publikum. Al Hilal naopak podal formální stížnost k saúdské fotbalové federaci (SAFF) a ve svém vyjádření výslovně zdůraznil mezinárodní oběh videa a možné reputační škody pro celý saúdský sportovní projekt. Cristiano Ronaldo, spoluhráč Nevese z Al Hilalu, veřejně vyzval k celoživotním zákazům vstupu pro viníky.
Trest: maximum pokuty a prázdný stadion
Disciplinární a etická komise SAFF rozhodla rychle. Už 15. září 2026, tři dny po zápase, zveřejnila rozhodnutí č. 24/2026:
- Pokuta: 100 000 saúdských rijálů (přibližně 620 000 Kč), horní hranice sazby podle článku 51 disciplinárního řádu.
- Uzavření stadionu: Dva příští domácí ligové zápasy musí Al Taawoun odehrát bez jediného diváka, s úplným uzavřením arény.
- Neodvolatelnost: Podle stanov SAFF nepodléhá uzavření stadionu do čtyř zápasů a pokuta do 300 000 rijálů běžné arbitráži. Klub se fakticky nemá kam odvolat.
Komise navíc výslovně uvedla, že sankci zpřísnila podle článku 39-4 řádu. Prakticky to znamená, že Al Taawoun přijde o domácí atmosféru v ligových duelech 20. října proti Al Qadsiah a 31. října proti Al Ettifaq, pokud se kalendář mezitím nezmění.
Proč platí klub za chování tribun
Článek 51 disciplinárního řádu SAFF zakládá kolektivní odpovědnost: domácí i hostující klub odpovídá za nevhodné chování svých diváků bez ohledu na míru dohledu nebo přímé zavinění. Zmírnění připadá v úvahu jen tehdy, pokud klub prokáže, že šlo o individuální čin, a doloží, že pachatele předal pořadatelské nebo bezpečnostní službě. Al Taawoun sice mluvil o „jednotlivcích“, ale důkaz o jejich identifikaci a předání zjevně nepředložil.
Systém kolektivní odpovědnosti není saúdské specifikum; funguje podobně v předpisech FIFA i UEFA. Rozdíl je v tom, jak tvrdě ho SAFF tentokrát uplatnila. Dva zápasy za zavřenými dveřmi za skandování z tribun jsou v kontextu Saudi Pro League neobvykle přísný zásah.
Precedent, který nemá přesnou kopii
Nejbližší srovnatelný případ pochází z Francie. V květnu 2022 během zápasu Nice–Saint-Étienne skandovali fanoušci Nice jméno Emiliana Saly, argentinského útočníka, který zahynul při letecké nehodě v roce 2019. OGC Nice tehdy incident odsoudil jako čin „menšiny“ a potrestal identifikovaného vůdce skandování zákazem vstupu na stadion. Kolektivní uzavření arény ale nepřišlo.
V Buraidě je situace jiná hned v několika ohledech. Diogo Jota zemřel pouhých čtrnáct měsíců před incidentem, rána byla čerstvější. Pokřik nemířil do prázdna, ale přímo na blízkého přítele zesnulého, který stál na hřišti. A federace nesáhla po individuálním trestu, ale po kolektivní sankci s uzavřením stadionu. Podle nás právě tato kombinace (osobní tragédie, cílená provokace konkrétního hráče a tvrdost institucionální odpovědi) dělá z případu něco, co moderní fotbal v takové intenzitě nezažil.
Pro Saudi Pro League, která investuje miliardy do budování mezinárodní značky, je incident testem věrohodnosti. Federace i liga vydaly společné prohlášení ještě den po zápase a disciplinárka rozhodla do 72 hodin. Rychlost a přísnost signalizují, že saúdské instituce nechtějí, aby se případ stal vizitkou jejich soutěže. Jestli to bude stačit k odrazení podobných excesů, ukáže až prázdný stadion v Buraidě na konci října.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle