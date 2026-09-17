Dominanta Českého Švýcarska, kde výhled nenajdete. Růžák si získává turisty něčím jiným

Stačí se na něj podívat z dálky a je jasné, proč budí tolik pozornosti. Růžovský vrch se nad krajinou Českého Švýcarska zvedá jako téměř pravidelný zelený kužel a se svými 619 metry je nejvyšším bodem zdejšího národního parku.
Na rozdíl od slavných skalních vyhlídek sem ale lidé nemíří jen za fotografií krajiny. Růžák, jak se mu běžně říká, láká hlavně na ticho, staré bukové lesy a atmosféru místa, kde zůstala zachována původní krajina.
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České Švýcarsko si většina z nás spojuje především s pískovcovými skalami.
Růžovský vrch je proto mimořádný. Jeho vznik souvisí s intenzivní sopečnou činností, která zde probíhala zhruba před 30 miliony let. Samotný Růžák však není zachovanou sopkou v podobě, jakou známe třeba z učebnic. Pravidelný zalesněný kužel Růžovského vrchu je výraznou dominantou krajiny a už z dálky připomíná jeho dávný vulkanický původ. Foto: Mojmir Churavy/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Geoložka Zuzana Vařilová to ve Zpravodaji Správy Národního parku České Švýcarsko
vysvětluje slovy:
„Růžák sice není klasickou sopkou, jeho vznik však se sopečnou (vulkanickou) činností úzce souvisí.“
Dnešní vrch je
výsledkem dávného vulkanismu a následné eroze okolních, méně odolných hornin. Kopec, který na první pohled připomíná téměř učebnicovou sopku, ve skutečnosti ukazuje hlavně to, co po dávné vulkanické činnosti odkryly miliony let eroze.
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Růžovský vrch není cenný jen kvůli horninám. Na jeho svazích se dochovala
přirozená lesní společenstva s místy pralesovitým charakterem. Typické jsou květnaté bučiny a podhorské suťové lesy s buky, javory kleny, jilmy a jasany.
V podrostu můžete narazit například na kyčelnici devítilistou, svízel vonný, strdivku jednokvětou nebo
vzácnou kapradinu laločnatou. Starší listnaté lesy poskytují prostředí také řadě živočichů.
Patří mezi ně například: holub doupňák žluna šedá plch velký netopýr rezavý čolek horský
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Kdo očekává rozhlednu a otevřené panorama, může být překvapený. Vrchol dnes pokrývá vzrostlý les a daleký výhled do dáli odsud nečekejte. Právě v tom ale podle mě spočívá kouzlo Růžáku. Cílem není jedna vyhlídková plošina, ale
samotná cesta lesem. Z vyšších partií Růžovského vrchu se mezi stromy otevírají dílčí pohledy do okolní krajiny Českého Švýcarska, samotný vrchol však zůstává převážně zalesněný. Foto: Míla Moudrá/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Kdysi to přitom bylo úplně jinak. Od konce 19. století zde postupně stály
tři vyhlídkové věže a fungovala zde také restaurace. Ta v roce 1931 vyhořela. Poslední rozhledna byla kvůli špatnému technickému stavu uzavřena a roku 1938 stržena.
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Na Růžovský vrch se dá vyrazit například z obce Růžová. Právě tudy vede
žlutě značená turistická trasa a na první pohled může výlet působit docela nevinně. Správa Národního parku České Švýcarsko u trasy z Růžové na Růžovský vrch uvádí délku přibližně 7 kilometrů a označuje ji jako náročnou.
Začátek přitom příliš nenapovídá tomu, co přichází později. Z Růžové se nejprve vyráží do otevřenější krajiny
východně od obce. Právě odsud se Růžák ukáže v celé své kráse. Jeho pravidelný zalesněný kužel vystupuje nad okolní krajinou a člověk má chvíli pocit, že vrchol musí být mnohem dál, než ve skutečnosti je.
Samotné výraznější stoupání začíná až téměř po třech kilometrech, když se cesta dostane k úpatí kopce. Celkové převýšení z Růžové činí
přibližně 270 metrů. Od této chvíle se charakter výletu mění a cesta začne stoupat znatelně prudčeji. Staré bučiny na svazích Růžovského vrchu patří k nejcennějším přírodním částem národního parku a jsou předmětem dlouhodobého sledování i ochrany. Foto: Míla Moudrá/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Právě tady bych rozhodně nepodcenila
výběr obuvi. Lesní cesta může být po dešti kluzká a místy vede po kamenitém terénu. Výstup není extrémně dlouhý, ale prudší závěrečná část dokáže pořádně překvapit.
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Na mnoha české kopce člověk stoupá hlavně kvůli výhledu. Růžovský vrch nabízí trochu něco jiného. Čím výše se dostáváte, tím více vás obklopuje hustý listnatý les a atmosféra se postupně mění. Staré buky, balvany a místy téměř
pralesovitý charakter svahů dokážou vytvořit pocit, že jste mnohem dál od civilizace, než ve skutečnosti jste.
Nestoupala bych sem proto s představou, že na konci na mě čeká lavička a
široké panorama Českého Švýcarska. Vrchol je zalesněný a výhled je omezený. To nejzajímavější se odehrává cestou. Právě ticho, prudké svahy a starý les jsou tím, kvůli čemu si Růžák zapamatujete.
Před výletem se hodí myslet především
na: pevnou turistickou obuv dostatek vody, protože přímo na vrcholu občerstvení nenajdete oblečení podle počasí, v lese může být citelně chladněji dostatek času na pohodlný výstup i sestup kontrolu aktuálních upozornění Správy Národního parku České Švýcarsko
Poslední bod není jen formalita. Správa parku aktuálně upozorňuje, že na území národního parku existuje
zvýšené nebezpečí pádu stromů a vstup do některých částí je proto potřeba plánovat s větší opatrností. Vlhké bukové lesy Růžovského vrchu poskytují vhodné podmínky celé řadě hub a dalších drobných organismů, které dotvářejí zdejší téměř pralesní atmosféru. Foto: Míla Moudrá/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Růžovský vrch tak není výletem za jedinou atrakcí nebo vyhlídkou. Otevřená krajina kolem Růžové se během několika kilometrů promění v tichý,
místy až překvapivě divoký les. Staré buky, kamenité svahy a minimum civilizace vytvářejí atmosféru, která je v turisticky známém Českém Švýcarsku poměrně výjimečná. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, npcs.cz, nature.cz, obec-ruzova.cz