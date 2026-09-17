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Dominanta Českého Švýcarska, kde výhled nenajdete. Růžák si získává turisty něčím jiným

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Stačí se na něj podívat z dálky a je jasné, proč budí tolik pozornosti. Růžovský vrch se nad krajinou Českého Švýcarska zvedá jako téměř pravidelný zelený kužel a se svými 619 metry je nejvyšším bodem zdejšího národního parku.
Tajemný Růžák: Nejvyšší vrch Českého Švýcarska ukrývá dávný vulkanismus i prales

Tajemný Růžák: Nejvyšší vrch Českého Švýcarska ukrývá dávný vulkanismus i prales

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