Za písní Málokdo ví Hany Zagorové stojí dechberoucí příběh: Zpěvačka se musela přizpůsobit

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Za písní Málokdo ví Hany Zagorové stojí dechberoucí příběh: Zpěvačka se musela přizpůsobitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hit Málokdo ví vznikl z italské předlohy Sambariò. Česká verze Hany Zagorové musela opustit odvážnější motivy a získala úplně jinou náladu.
Fotografie Hany Zagorové
Zdroj: Foto: NextFoto, Hana Zagorová na oslavě osmdesátin Karla Gotta
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