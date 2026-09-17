Česko chce Německu přebrat útočníka Rangers za 146 milionů. Klopp ho může zastavit jediným telefonátem

Příběh začal v pondělí 16. září, kdy Sport Bild napsal, že Pavel Nedvěd osobně kontaktoval Naderiho a chce ho za každou cenu přetáhnout do českého národního týmu. O den později iSport informaci potvrdil z vlastních zdrojů a přidal, že Naderiho jméno může zaznít už na páteční nominaci trenéra Santiho Denii. Pokud by útočník nastoupil v soutěžním utkání Ligy národů za Česko, jeho věk by podle platných pravidel FIFA prakticky zablokoval pozdější přestup k Německu. Právě proto je celý případ tak naléhavý, a právě proto se v německém tisku objevil Jürgen Klopp jako poslední pojistka.
Kdo je Ryan Naderi
Naderi se narodil v Drážďanech, prošel mládežnickými kategoriemi Dynama Dresden a v dospělém fotbale se prosadil v Hanse Rostock. Českou matku a bulharského otce zmínila sama Hansa ve svém oficiálním podcastu už v listopadu 2024, tedy dávno předtím, než se kolem něj roztočila reprezentační hra. Naderi tehdy řekl, že jako malý jezdíval na prázdniny za babičkou do Prahy. Vazba na Česko tedy není mediální konstrukce posledních dnů.
V lednu 2026 měl na kontě osm gólů a pět asistencí v osmnácti zápasech německé třetí ligy, bilance, která přitáhla pozornost Glasgow Rangers. Skotský klub ho v únoru podepsal za částku, kterou oficiálně nezveřejnil. Podle NDR a dalších německých médií šlo o šest milionů eur, v přepočtu kurzem ECB z 16. září 2026 přibližně 146 milionů korun. Rekord za hráče z třetí Bundesligy. Trenér Rangers Danny Röhl při příchodu vyzdvihl jeho zakončení i schopnost sbírat asistence, německý tisk pak opakovaně zmiňoval „extrémní razanci“ v jeho hře. Měří 194 centimetrů, hraje jako klasická devítka: presink, souboje se stopery, výška v pokutovém území.
Proč právě teď a proč Česko
Klíčové datum je 25. červen 2026. Toho dne Patrik Schick oficiálně ukončil reprezentační kariéru. Česko rázem přišlo o svého nejproduktivnějšího útočníka posledních let a ocitlo se bez hotového hrotu v optimálním věku. Naderi do té mezery zapadá profilově i časově.
Sportovní logika je přímočará: v české reprezentaci by měl výrazně otevřenější cestu k pravidelné minutáži než v Německu, kde je konkurence na pozici devítky nesrovnatelně tvrdší. Sport Bild to říká napřímo. A iSport dodává, že Nedvěd na jeho získání usilovně pracoval, ačkoli konkrétní obsah jejich rozhovoru veřejně citovaný není.
Pro FAČR nejde o exotický experiment. Je to reakce na prázdné místo a na nedostatek hotových vysokých hrotů v kádru. První výrazný test, jak agresivně chce svaz po Schickově odchodu řešit nástupnictví v útoku prostřednictvím hráčů s legitimní českou vazbou, kteří vyrostli v zahraničí.
Kloppův stín a německé mlčení
Jürgen Klopp převzal německou reprezentaci 24. července 2026 s mandátem, který zahrnuje i práci s mladšími hráči. Svůj první seniorský kádr pro zářijová a říjnová utkání Ligy národů zveřejnil 17. září: čtyřiačtyřicet jmen, Naderi mezi nimi není.
Právě ta absence je dvousečná. Na jednu stranu české straně krátkodobě zvyšuje šanci: DFB nedal Naderimu žádný formální signál. Na druhou stranu posiluje motiv pro osobní kontakt mimo oficiální nominaci. Sport Bild výslovně píše, že jediný telefonát od Kloppa by Naderiho „znovu přiměl k přemýšlení“. Nejde o právní nástroj, ale o sportovní signál: osobní zájem trenéra s Kloppovou reputací by pro třiadvacetiletého útočníka znamenal, že ho DFB nevidí jen jako vzdálený projekt.
Proč ho Německo dosud nepozvalo? Oficiální důvod DFB nevysvětlil. Fakticky: do února 2026 hrál Naderi stále třetí ligu. V Rangers je teprve půl roku. Německo zřejmě čeká na delší vzorek výkonů na vyšší úrovni, jenže čekání má svou cenu, pokud mezitím Česko jedná.
Co říkají pravidla FIFA
Pravidla FIFA pro způsobilost reprezentovat rozlišují právní národnost a sportovní způsobilost. Hráč může reprezentovat zemi, jejíž trvalou národnost drží, a pokud má více vazeb (narození, rodiče, prarodiče), může si před prvním závazným startem vybírat. Naderi se narodil v Německu, má českou matku a bulharského otce. Bulharsko už dříve odmítl; Česko přijal.
Zásadní je mechanismus „uzamčení“. FIFA připouští pozdější změnu asociace po seniorských startech jen v úzkém režimu, mimo jiné pokud hráč v době posledního oficiálního zápasu za danou asociaci ještě nedovršil 21 let. Naderimu je 23. Pokud tedy odehraje soutěžní „A“ zápas za Česko, standardní cesta k Německu se zavře.
Nejbližší příležitost? Sobota 26. září 2026, domácí utkání Ligy národů proti Chorvatsku. Následují zápasy s Anglií, Španělskem a znovu Anglií. Aktualizovaný výklad FIFA navíc uvádí, že žádosti o způsobilost nebo změnu asociace mají být podány nejméně patnáct dní před mezinárodním oknem, což znamená, že celá věc musela být rozpracovaná dopředu.
Pas, občanství a poslední administrativní překážky
Podle Sport Bildu a iSportu Naderi české občanství již má a řeší se pouze vystavení pasu. Oficiální potvrzení od českých úřadů ani FAČR veřejně dohledatelné není, jde tedy o mediálně reportovaný stav, nikoli úředně ověřený fakt.
Pokud je to pravda, zbývá technicky málo:
- Expresní pas – portál veřejné správy uvádí lhůtu 24 hodin, případně 5 pracovních dnů. Nutná je osobní přítomnost kvůli biometrickým údajům.
- Standardní pas – lhůta do 30 dnů, což by zářijové okno ohrozilo.
- Komplikovanější varianta – pokud by Naderi dosud neměl vyřízené české doklady z narození v zahraničí, ministerstvo vnitra uvádí potřebu zápisu do zvláštní matriky a vydání českého rodného listu. To by proces výrazně prodloužilo.
Časový tlak je tedy reálný i na české straně. Nejde jen o to přesvědčit hráče, je třeba mít v pořádku papíry dřív, než Klopp zvedne telefon.
Celý případ se může rozhodnout během dnů. Páteční nominace Santiho Denii ukáže, jestli Naderiho jméno skutečně zazní. Pokud ano, Německo bude mít devět dní do zápasu s Chorvatskem na to, aby situaci zvrátilo. Devět dní, a jeden telefonát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner