Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Kam se hrabe Karlův. Neznámý most v Česku se umístil v soutěži o nejkrásnější mosty světa

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Cestovatelský magazín Time Out zařadil do prestižního žebříčku 19 nejkrásnějších mostů světa také stavbu z Prahy. Není to však slavný Karlův most, ale Výtoňský most, který se umístil na 15. místě především díky bouřlivé diskusi o jeho osudu.
Kam se hrabe Karlův. Neznámý most v Česku se umístil v soutěži o nejkrásnější mosty světa

Kam se hrabe Karlův. Neznámý most v Česku se umístil v soutěži o nejkrásnější mosty světa

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Ženy narozené v tomto znamení zkrásní až po padesátce
Ženy narozené v tomto znamení zkrásní až po padesátce
Světelný řetěz může proměnit sváteční atmosféru v noční můru. Na co dát pozor při nákupu
Světelný řetěz může proměnit sváteční atmosféru v noční můru. Na co dát pozor při nákupu

Se železnou pravidelností se objevují upozornění varující před konkrétními světelnými řetězy, které mohou...

Co se stane, když baterie AA nebo AAA potřete octem? Skvělý trik doporučují i odborníci
Co se stane, když baterie AA nebo AAA potřete octem? Skvělý trik doporučují i odborníci

Bílý krystalický povlak v přihrádce na baterie není jen estetický problém. Jde o chemickou korozi, která...

Stačí přidat 2 polévkové lžíce. Maso v guláši bude tak měkoučké, že se rozplyne na jazyku
Stačí přidat 2 polévkové lžíce. Maso v guláši bude tak měkoučké, že se rozplyne na jazyku

Guláš má svá pravidla, ale jedno nenápadné vylepšení může změnit výsledek víc, než by člověk čekal. Stačí...

Myslíte si, že kočka přede, když je spokojená? Veterináři upozornili na zásadní omyl
Myslíte si, že kočka přede, když je spokojená? Veterináři upozornili na zásadní omyl

Spokojenost je jen jedna z pěti možných příčin kočičího předení. Veterináři upozorňují, že kočka může...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.