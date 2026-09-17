Kam se hrabe Karlův. Neznámý most v Česku se umístil v soutěži o nejkrásnější mosty světa

Železniční most zaujal spíše kontroverzí než krásou
Magazín Time Out, který působí jako globální mediální platforma od roku 1968, vytvořil žebříček devatenácti nejkrásnějších mostů planety. Experti hodnotili stavby podle tří klíčových kritérií: unikátního architektonického designu, harmonie s okolní krajinou a vlivu v mezinárodních médiích. Právě poslední kritérium rozhodlo o zařazení pražského Výtoňského mostu.
Autor výběru přímo uvádí, že Karlův most by byl logickou volbou, jenže Pražané obzvlášť lpí na Železničním mostě. Rozhodnutí zahrnout tuto konstrukci vychází především z událostí, které odstartovala studie z roku 2019. Ta dospěla k jednoznačnému závěru: stav mostu je natolik špatný, že nejlepším řešením by bylo zbourání.
V reakci na tento návrh vznikl spolek Nebourat a byla sepsána petice dostupná na stránkách nebourat.cz. V roce 2025 padlo konečné rozhodnutí – most bude opraven a jeho původní vzhled zůstane zachován. Historická nýtovaná konstrukce bude snesena a opravena na břehu, přičemž ji na místě doplní nový most se třetí kolejí. Vznikne zde také nová železniční zastávka. Celá rekonstrukce by měla být hotová do roku 2032.
Živý most z kořenů a obří ruce podpírající zlatou lávku
První příčku žebříčku získal Starý Most v Mostaru v Bosně a Hercegovině. Na druhém místě se poměrně překvapivě umístil most v obci Nongriat ve státě Méghálaja v Indii. Je pozoruhodný tím, že jde o živou konstrukci – místní obyvatelé k jeho stavbě využili zdánlivě nekonečné kořeny fíkusu.
Třetí pozici obsadil obloukový Victoria Falls Bridge, který nabízí úchvatný pohled na Viktoriiny vodopády a rozprostírá se nad řekou Zambezi. Most spojuje Zimbabwe a Zambii a nachází se ve výšce 128 metrů nad hladinou.
V žebříčku dále nechybí vietnamský Zlatý most, jehož podpírají dvě obrovské ruce, ikonický Brooklynský most v New Yorku ani poměrně nový norský most The Twist, který byl postaven teprve v roce 2019.
Češi reagují rozpačitě, pochybují o stavu konstrukce
Zařazení Výtoňského mostu do prestižního výběru budí mezi Čechy rozpačité reakce. Pod reelem, který zveřejnila regionální televizní stanice Praha TV na Facebooku a Instagramu, se objevilo množství negativních komentářů.
Fakt, že se most pocházející z roku 1901 umístil mezi nejkrásnějšími stavbami světa, vyvolává spíše ironické poznámky. „Zajímavé na něm je jen to, že tak starý most bez údržby dosud nespadl,“ píše jeden z uživatelů.
Ačkoliv iniciativa spolku Nebourat za zachování Železničního mostu byla hlasitá, mezi běžnými Čechy není tato pražská stavba tolik oblíbená. Přes Vltavu v Praze vede celkem 18 mostů a právě ten výtoňský se dostal do světového žebříčku nikoliv kvůli majestátnosti či architektonické dokonalosti, ale především proto, že se o něm hodně mluví kvůli hrozbě demolice.
Zdroje článku: timeout.com, novinky.cz, prazsky.denik.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková