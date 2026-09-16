Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

V Brtnici připravují pumptrack se skateparkem, stavba má začít za půl roku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nový prostor pro aktivní trávení volného času budou mít již brzy děti, mládež i dospělí v Brtnici. Cena je předběžně necelých devět milionů korun.
V Brtnici připravují pumptrack se skateparkem, stavba má začít za půl roku

V Brtnici připravují pumptrack se skateparkem, stavba má začít za půl roku

Zdroj: Koruna Vysočiny
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Jako řídit Mercedes. Jihlavská nemocnice má novou magnetickou rezonanci
Jako řídit Mercedes. Jihlavská nemocnice má novou magnetickou rezonanci
Ovar, jitrnice, guláš. Vepřové hody budou v Hodicích už v sobotu
Ovar, jitrnice, guláš. Vepřové hody budou v Hodicích už v sobotu

Devatenáctý ročník Vepřových hodů chystá Moto Klub Hodice na místní návsi. Už v sobotu se mohou návštěvníci...

Nemocnice Jihlava zahajuje očkování proti covidu-19 novou vakcínou, bude zdarma
Nemocnice Jihlava zahajuje očkování proti covidu-19 novou vakcínou, bude zdarma

Od úterý 22. září bude možné nechat se v jihlavské nemocnici očkovat proti onemocnění covid-19. Každé úterý...

Policisté se prezentují na jihlavském náměstí, vystavují i své Ferrari
Policisté se prezentují na jihlavském náměstí, vystavují i své Ferrari

Jedinečná akce s názvem Bezpečný život na Vysočině se dnes koná na Masarykově náměstí v Jihlavě, jednom z...

S kamionem se utrhla krajnice, škoda po nehodě je přes 300 tisíc
S kamionem se utrhla krajnice, škoda po nehodě je přes 300 tisíc

Nehodu nákladní soupravy u Humpolce řešili v úterý 15. září navečer policisté na Pelhřimovsku. Škoda šla do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.