Třepací mandarinkové řezy jsou jemné, svěží a tak snadné, že je zvládne úplně každý

Když se doma začne mluvit o něčem sladkém na víkend, nebo když návštěva zazvoní o něco dřív, než jsme čekali, často sáhnu po třepacích mandarinkových řezech. Jsou rychlé, svěží a mají krém, u kterého se člověk nemusí dlouho trápit s mixérem. Suroviny se prostě zavřou do nádoby a pořádně protřepou, včetně mandarinek i jejich šťávy. Po vychlazení je moučník lehký, vláčný a z plechu mizí nenápadně. Jeden kousek, pak další, a najednou je půlka pryč.
Korpus je klasický
, takže kuchyňská váha může klidně zůstat v šuplíku. hrníčkový Krém se dá udělat i ve chvíli, kdy už se nikomu nechce špinit další mísa a rozjíždět kolem toho velké pečení. U nás se z těchto řezů stal časem takový jistý recept do zálohy. Hodí se na odpoledne, kdy chuť na sladké je jasná, ale půl dne u trouby strávit nechce nikdo.
Můj tip zní: Korpus nechte před nanesením krému opravdu vychladnout. Když se to uspěchá a krém přijde na ještě vlažný plát, většinou zřídne víc, než je příjemné. Pak musí řezy déle tuhnout v lednici a při krájení to není ono. Proč jsou třepací řezy pořád tak oblíbené
Třepací, někde se jim říká také „
hrk-hrk“ řezy, patří mezi moučníky, které se v domácích receptech drží už dlouhé roky. Důvod je celkem prostý. Jsou praktické. Dole jednoduchý piškotový nebo hrníčkový korpus, nahoře krém bez zdlouhavé přípravy. Mandarinková verze tomu přidá svěžejší chuť. Ovoce dodá šťávu, trochu kyselkavosti i barvu, takže výsledný moučník nepůsobí těžce ani unaveně. Recept na svěží třepací mandarinkové řezy
Počet porcí: přibližně 12-16 kousků Ingredience pro přípravu
Korpus: 2 vejce 1 hrnek cukru 1/2 hrnku oleje 1 hrnek mléka 2 hrnky polohrubé mouky 1 prášek do pečiva
Třepací krém: 2 plechovky mandarinek 1 smetana ke šlehání 1 vanilkový krém Olé bez pečení Postup přípravy třepacích řezů s mandarinkami
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Připravte si menší plech nebo pekáček, vyložte ho pečicím papírem, případně ho jen zlehka vymažte tukem a vysypte moukou.
2. Do mísy dejte
vejce, cukr, olej a mléko. Metličkou nebo obyčejnou vařečkou všechno krátce promíchejte. Není potřeba nic dlouze šlehat, stačí suroviny spojit.
3. Přidejte
polohrubou mouku a prášek do pečiva. Vymíchejte hladké těsto bez hrudek. Důležité je hlavně to, aby bylo rovnoměrné, ne přešlehané.
4. Těsto nalijte na připravený plech a rozprostřete ho do roviny. Pečte v předehřáté troubě zhruba
10 až 12 minut, až povrch lehce zezlátne a korpus bude propečený.
5. Upečený
korpus nechte úplně vychladnout. Tady se opravdu nevyplatí spěchat, protože na teplém podkladu začne krém rychle povolovat a ztratí správnou hustotu.
6. Připravte si
třepací krém. Do vyšší nádoby s dobře těsnícím víčkem dejte mandarinky i se šťávou, přilijte smetanu ke šlehání a nasypte vanilkový krém bez pečení. Foto: Cooky.cz, Na náplň použijte vanilkový Créme Olé bez pečení.
7. Nádobu pevně zavřete a několikrát s ní pořádně zatřeste. Směs začne za chvíli houstnout. Pokud se vám zdá krém ještě řídký, nechte ho minutu stát a pak ho znovu krátce protřepejte.
8. Hotový
krém rozetřete na vychladlý korpus. Nejlépe se na to hodí stěrka nebo širší nůž. Žádná velká cukrářská disciplína to není, spíš rychlá práce.
9. Moučník dejte do
lednice alespoň na 2 hodiny. Krém zpevní a řezy se potom budou krájet mnohem čistěji.
10. Před podáváním nakrájejte třepací mandarinkové řezy na kostky nebo obdélníky. Podávejte je dobře vychlazené. V lednici vydrží bez potíží do druhého dne a často jsou pak ještě lepší.
Rady a tipy redakce k třepacím řezům Pokud chcete chuť trochu vytáhnout, potřete korpus před nanesením krému tenkou vrstvou meruňkové marmelády. Na krájení se osvědčí delší nůž, který po každém řezu otřete. Krém se méně rozmazává a jednotlivé kousky vypadají upraveněji. Mandarinky neceďte. Šťáva z kompotu je pro typickou konzistenci třepacího krému podstatná. Když mají řezy působit slavnostněji, posypte je před podáváním nastrouhanou hořkou čokoládou nebo navrch dejte pár dílků mandarinek. Nutné to není, ale na nedělním stole to vypadá docela dobře.
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