Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Love Island: Sympaťák se musel poroučet domů. Nová Vanesa rozpoutala ve vile pochybnosti o vztazích

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Devátý díl reality show Love Island přinesl emotivní loučení u ohniště a odchod jednoho ze srdíček. Do hry navíc vstupuje nová soutěžící s přesnými požadavky.
Love Island 2026 - 9. epizoda

Love Island 2026 - 9. epizoda

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Reklama
Další články z V Telce
Zámotek: Zatčení za řízení pod vlivem alkoholu, vztahy a dobrovolné snížení honoráře
Zámotek: Zatčení za řízení pod vlivem alkoholu, vztahy a dobrovolné snížení honoráře
Čtvrteční díl Ulice: Odhalení podvodu, další krádež, omluva a nechtěné setkání
Čtvrteční díl Ulice: Odhalení podvodu, další krádež, omluva a nechtěné setkání

Čtvrteční Ulice se ponese ve znamení velké omluvy i prosby. Dojde na odhalení podvodu přímo před zraky...

Zrádci 2026 1. epizoda: Hráči se o vstup na hrad doslova poprali. Jeden z nich pak doplatil na vlastní paměť
Zrádci 2026 1. epizoda: Hráči se o vstup na hrad doslova poprali. Jeden z nich pak doplatil na vlastní paměť

Úvodní epizoda třetí řady reality hry Zrádci přinesla ostré fyzické potyčky o postup na hrad. První...

Tancuj Matyldo a bolestná pravda o filmu. Scenáristka přepsala na plátno vlastní trápení
Tancuj Matyldo a bolestná pravda o filmu. Scenáristka přepsala na plátno vlastní trápení

Snímek Tancuj Matyldo řeší soužití tří generací s propukající Alzheimerovou chorobou. Reálným základem...

Rocketman: Elton John odmítl zmírnění děje, jeho skutečný život podle něj zkrátka nebyl mládeži přístupný
Rocketman: Elton John odmítl zmírnění děje, jeho skutečný život podle něj zkrátka nebyl mládeži přístupný

Hudební muzikál Rocketman zachycuje strmou kariéru legendárního Eltona Johna. Přípravu filmu provázely...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.