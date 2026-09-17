Windows 11 má nové menu Start, které řeší roky trvající problém. Neznámo proč je skryté, zapnout si ho musíte sami

Když v říjnu 2021 Windows 11 poprvé nahradily desítky, uživatelé přišli o věc, kterou do té doby považovali za samozřejmost: kompletní seznam nainstalovaných aplikací viditelný okamžitě po kliknutí na Start. Místo toho dostali dvě oddělené stránky, připnuté aplikace a doporučené položky na jedné a teprve po kliknutí na „Všechny aplikace“ se otevřel úplný výpis. Téměř pět let trvající frustraci teď řeší přepracované menu Start, které Microsoft poprvé ukázal 9. června 2025 a do preview aktualizace KB5120998 zapsal 27. srpna 2026. Háček? Na řadě zařízení se novinka po instalaci neukáže. Microsoft ji nasazuje postupně a důvod, proč zrovna tuto funkci nepustil plošně, nikde nevysvětluje. Kdo nechce čekat, musí sáhnout po komunitním nástroji ViVeTool a funkci si odemknout ručně.
Co přesně se ve Startu mění
Jádro redesignu je prosté: scrollovatelná sekce „All“ se vrací přímo na hlavní plochu Startu. Žádné přepínání na druhou stránku, žádné hledání tlačítka „Všechny aplikace“ v rohu. Přesně tak, jak to fungovalo ve Windows 10, jen v modernějším kabátě bez živých dlaždic.
K tomu Microsoft přidává tři režimy zobrazení aplikací:
- Kategorie – seskupení podle typu (produktivita, hry, nástroje…); kategorie vzniká od tří aplikací, zbytek spadne do „Ostatní“.
- Mřížka – abecední řazení s hustším využitím prostoru, praktické na větších displejích.
- Seznam – klasický abecední výpis, nejrychlejší cesta pro toho, kdo zná přesný název.
Nově jde také samostatně vypínat a zapínat celé sekce Pinned, Recommended (nově přejmenovaná na Recent) i All. Dřív musel uživatel lovit mezi rozesetými přepínači v Nastavení; teď má přímé ovládání přímo v personalizaci Startu. A drobnost, která potěší: jde skrýt jméno a profilovou fotku z levého dolního rohu.
Proč je novinka skrytá a co na to Microsoft
Microsoft u Windows 11 používá mechanismus zvaný Controlled Feature Rollout (CFR). Nové funkce nejdřív přicházejí ve volitelné preview aktualizaci a pak se postupně rozjíždějí na další a další zařízení. Firma tak může nasazování zpomalit nebo zastavit, pokud narazí na problém, a u KB5120998 na problém skutečně narazila.
Na neanglických instalacích Windows, tedy i na českých, se po instalaci mohlo resetovat nastavení kurzoru a animací myši. Oprava dorazila až v aktualizacích od 8. září 2026. To je pro české uživatele podstatný detail: kdo si KB5120998 nainstaloval hned po vydání, mohl narazit na nečekané chování myši.
Samostatné vysvětlení, proč je právě přepracovaný Start na části zařízení skrytý i po instalaci stejného buildu, Microsoft v poznámkách k vydání nedává. Oficiální dokumentace zůstává u obecné formulace „dostupnost se liší podle zařízení“. Kdo chce novinky dřív bez ručního zásahu, může v Nastavení > Windows Update zapnout přepínač „Získat nejnovější aktualizace, jakmile budou k dispozici“, ale ani to nezaručuje okamžitou aktivaci všech funkcí.
Jak si nové menu Start zapnout ručně
Následující postup využívá ViVeTool, open-source utilitu pro práci s interním systémem řízení funkcí ve Windows. Nejde o oficiální nástroj Microsoftu, je to komunitní řešení pro pokročilé uživatele.
- Ověřte, že máte Windows 11 24H2 nebo 25H2 s nainstalovaným KB5120998 (ideálně i se zářijovou opravou kvůli chybě na neanglických systémech).
- Stáhněte ViVeTool z GitHubu a rozbalte ZIP.
- Otevřete Příkazový řádek jako správce.
- Příkazem
cd přejděte do složky s rozbaleným ViVeToolem.
- Spusťte: vivetool /enable /id:61161244
- Restartujte počítač.
- Pokud se nový Start neukáže, zkuste doplňkové ID: vivetool /enable /id:61754985 nebo delší sadu 61754985,61225604,61596616,61596617,61596618,61596619.
- Po restartu ověřte výsledek v Nastavení > Přizpůsobení > Start.
Důležité upozornění: ID se mohou měnit s dalšími aktualizacemi, ne vše se odemkne na každém zařízení a část funkcí může být vázaná na region nebo hardware. Pokud něco nefunguje správně, vrátit změny lze příkazem vivetool /disable /id: s příslušným číslem.
Co dalšího KB5120998 přináší
Nový Start není jedinou skrytou novinkou. Stejná aktualizace obsahuje i přesun hlavního panelu na horní, levý nebo pravý okraj obrazovky, možnost zmenšit hlavní panel, přepracované Windows Search s volbou, zda zobrazovat webové výsledky vedle lokálních, úpravy virtuálních ploch a změny ve Správci úloh. I tyto funkce se nasazují postupně a část z nich vyžaduje stejný postup přes ViVeTool.
Pět let na opravu samozřejmosti
Časová osa mluví sama za sebe. Windows 11 vyšly 5. října 2021. První oficiální ukázka nového Startu přišla 9. června 2025. Do retailového preview se dostal 28. října 2025. Širší vlna pro běžné uživatele odstartovala 27. srpna 2026 a ani tehdy ne pro všechny. Windows 10 přitom seznam aplikací ukazovaly rovnou od prvního kliknutí na Start.
Z redakčního pohledu: Microsoft nový Start neprodával jako opravu chyby, ale jako inovaci. Fakta ale ukazují, že jde spíš o opožděný návrat základní ergonomie, kterou uživatelé nikdy nechtěli ztratit. A že i po pěti letech čekání si ji část z nich musí aktivovat ručně přes příkazový řádek, je těžké obhájit jinak než tím, že postupné nasazování má u Microsoftu přednost před uživatelským komfortem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda