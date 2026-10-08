9 let platil účty a vychovával 5 dětí jako vlastní. Pak zjistil, že celá rodina včetně dětí kryje manželčiny milence

Po několikaletém manželství se lidé domnívají, že svého partnera dobře znají. Jen málokoho by napadlo, že může žít s někým, o kom toho vlastně moc neví. Přesně to se stalo jednačtyřicetiletému muži, který si
byl vědom toho, že jeho rodina není dokonalá, ale nikdy ho nenapadlo, že byl léta zneužíván a podváděn. Když se však dozvěděl pravdu, zpřetrhal veškeré vazby se svou bývalou ženou a jejími pěti dětmi, které vychovával jako vlastní. Dělal vše pro to, aby se rodina měla dobře
O svůj příběh se muž podělil s uživateli sociální sítě
Reddit. Napsal, že se svou dnes již bývalou osmatřicetiletou ženou byl téměř deset let. Pomáhal jí také vychovávat pět dětí z předchozích vztahů, kterým je nyní 22, 19, 17, 11 a 9 let. Vzhledem k tomu, že biologičtí otcové se ke svým potomkům údajně neznali, choval se k nim jako k vlastním. Domníval se, že spolu mají hezké vztahy. Jenže to byla mýlka. Zdroj fotografie: Depositphotos
Zpočátku měl muž své manželství za idylické, později to začalo občas skřípat. Pár se dokonce na chvíli rozešel. Přesto spolu ale oba udržovali kontakt a snažili se svůj vztah napravit. Komplikací bylo, že
manžel nebyl moc doma, protože pracoval v zahraničí. Dělal ale všechno pro to, aby svou rodinu dobře zabezpečil. V té době ale netušil, že je posledních devět let podváděný. „Kdybych si uvědomil, co dělají, přestal bych platit účty,“ napsal. Žena ho podváděla skoro celé manželství
Později se totiž ukázalo, že zatímco se muž usilovně snažil zachránit své manželství, jeho žena chodila s jinými muži. Nešlo o jednu nahodilou nevěru.
Během devíti let vystřídala hned několik milenců. A děti to prý věděly. „Uvědomil jsem si, že mi celou dobu lhali. Pak jsem náhodou zjistil, že otec tří dětí vyšel z vězení a za mými zády tráví čas s mou rodinou. Nesměl jsem to ale vědět, a tak řekli i dětem, aby mi to tajily,“ svěřil se muž na platformě Reddit. Zdroj fotografie: Depositphotos
Podle webu
Filantropikum právě to, že do celé mnohaleté lži byly zapletené i děti, ho velmi ranilo. Lhaly mu a pomáhaly své matce skrývat veškeré důkazy o tom, že se stýká s jinými muži. Muž se cítil zrazený a podvedený, a proto se rozhodl přerušit veškeré kontakty s bývalou ženou a dětmi. „Sprostě mě využili,“ dodal muž. Většina diskutujících ho podpořila v jeho rozhodnutí. Někteří však zpochybňovali, zda je dobré přerušit styky i s dětmi, které nemusely zcela chápat, co se děje.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník