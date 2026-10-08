Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

9 let platil účty a vychovával 5 dětí jako vlastní. Pak zjistil, že celá rodina včetně dětí kryje manželčiny milence

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Manželství mohou být na první pohled spokojená, ale jen oba partneři vědí, jak je to ve skutečnosti. Několikaleté problémy mohou vyplavat na povrch až po dlouhé době.
Dojatý muž pláče nad dopisem fotkou

Dojatý muž pláče nad dopisem fotkou

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 21:17

Reklama
Další články z DámskýDeník.cz
Bez jediného tvora by zmizelo 70 % světového zemědělství. Vědci ho právě prohlásili nejdůležitějším na planetě a lidé ho přitom odháněj
Bez jediného tvora by zmizelo 70 % světového zemědělství. Vědci ho právě prohlásili nejdůležitějším na planetě a lidé ho přitom odháněj
Ke stolu usedla s 10 psy a každý měl svou židli. Video z narozenin 89leté Marie nasbíralo 320 tisíc lajků za pár dní
Ke stolu usedla s 10 psy a každý měl svou židli. Video z narozenin 89leté Marie nasbíralo 320 tisíc lajků za pár dní

Desítka chlupatých mazlíčků, které seniorka považuje za členy své rodiny, seděla spořádaně kolem slavnostně...

Banky ho odmítly kvůli věku, dnes peče 1200 baget denně. 19letý kluk oživil zchátralou pekárnu a zaměstnal i rodiče
Banky ho odmítly kvůli věku, dnes peče 1200 baget denně. 19letý kluk oživil zchátralou pekárnu a zaměstnal i rodiče

Začátek nebyl vůbec snadný. Když nadšený pekař potřeboval peníze na rozjezd, banky mu úvěr odmítly dát....

Kristýně bylo 18 a místo vysoké školy si vzala do péče 7 sourozenců. Alternativa byl dětský domov a rozdělení rodiny
Kristýně bylo 18 a místo vysoké školy si vzala do péče 7 sourozenců. Alternativa byl dětský domov a rozdělení rodiny

Osmnáctiletá dívka nehodlala nečinně přihlížet tomu, jak její bratři a sestry skončí v dětském domově....

31letá žena porodila 10 dětí přirozenou cestou a večer je má všechny v posteli do 20:00. Její odpolední rutina překvapila i zkušené matky
31letá žena porodila 10 dětí přirozenou cestou a večer je má všechny v posteli do 20:00. Její odpolední rutina překvapila i zkušené matky

Maminka 10 dětí dává tipy, jak vše zvládnout tak, aby děti byly spokojené a včas v posteli. Začíná už...

Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

Všechny články tohoto autora →
DámskýDeník.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.