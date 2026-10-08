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Průmyslovka ve Dvoře Králové omládla. Rekonstrukce vyšla na dvacet milionů

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Ve dvorské průmyslovce bylo v posledních měsících pořádně živo, tentokrát ale ne kvůli studentům. Škola prošla modernizací za téměř 20 milionů korun a změny jsou vidět od střechy až po kuchyni.
Průmyslovka ve Dvoře Králové omládla. Rekonstrukce vyšla na dvacet milionů

Průmyslovka ve Dvoře Králové omládla. Rekonstrukce vyšla na dvacet milionů

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 14:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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