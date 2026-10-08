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Velké prohlášení, které hýbe internetem i žlučí. Ronaldo obvinil trenéra z porušení slibů

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Téměř dva tisíce slov, osm bodů údajné dohody a objetí, které podle něj nic neznamenalo. Cristiano Ronaldo v úterý večer vysvětlil, proč opustil portugalský reprezentační sraz, a trenéra Jorgeho Jesuse obvinil, že mu dvakrát nedodržel slovo.
Velké prohlášení, které hýbe internetem i žlučí. Ronaldo obvinil trenéra z porušení slibů

Velké prohlášení, které hýbe internetem i žlučí. Ronaldo obvinil trenéra z porušení slibů

Zdroj: Al Nassr FC Saudi Club
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 21:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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