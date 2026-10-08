Téměř půlka Čechů dá na bydlení přes 30 pct příjmů, desetina přes padesát procent

Složitá situace s bydlením se obzvlášť dotýká mladých ve věku 18 až 29 let. Devětadvacet procent z nich kvůli tomu bydlí s přáteli nebo partnerem a 58 procent aspoň částečně s rodiči. Vyplývá to z průzkumu České spořitelny a Evropy v datech, které ho dnes představily novinářům.
Dvě pětiny domácností loni omezily kvůli bydlení svůj rozpočet. Téměř čtvrtina omezila zbytné výdaje jako koníčky, dovolená nebo peníze za zábavu a dalších 16 procent i nutné výdaje na potraviny, drogerii či oblečení.
Podle průzkumu je ale téměř 83 procent lidí spokojeno se současným bydlením. Při srovnání vlastníků nemovitosti a nájemců jsou však obecně mnohem spokojenější ti, kterým patří dům či byt. Velmi spokojeno je pak se svým bydlením 41 procent vlastníků a 18 procent nájemců.
Kvůli bydlení odložilo některé z životních rozhodnutí, jako například založení rodiny, aspoň jednou 60 procent dospělých Čechů do 30 let, kteří jsou nespokojení se svým současným bydlením. Opakovaně tak učinila třetina z nich. Naopak lidé ve věku mezi 50 a 65 lety tento problém neřešili tak často.
Zhruba 17 procent české populace je podle analytika Evropy v datech Tomáše Odstrčila přesvědčeno, že soužití s rodiči v dospělosti je projevem pohodlnosti a nesamostatnosti. Tento názor přitom sdílí zejména starší generace.
"Naopak 38 procent Čechů bere takové uspořádání domácnosti jako ekonomickou nutnost danou vysokými cenami nemovitostí, 26 procent jako dobré dočasné řešení a 9,4 procenta si bydlení s rodiči dokáže představit jako funkční model vícegeneračního soužití," řekl Tomáš Odstrčil a dodal, že 46 procent mladých očekává, že v rodině zdědí nějakou nemovitost.
Češi by pak raději bydleli ve vlastním než v nájmu. Bydlet v nájmu celý život by si dokázala představit třetina populace a jako plnohodnotnou alternativu k vlastnímu bydlení ho vnímá čtvrtina. Nejméně si to přitom myslí nejmladší generace. Mezi lidmi zároveň převažuje názor, že cena bydlení je v Česku důležitější než jeho kvalita. Myslí si to téměř 70 procent populace nezávisle na věku, vzdělání, místě bydliště či typu ubytování.
Dvě pětiny Čechů by si zároveň dokázaly představit celoroční bydlení na chatě nebo chalupě upravené pro trvalý pobyt. Přes 21 procent populace by uvažovalo o mobilním domě a stejný podíl o bydlení v modulárním kontejnerovém domě. Oproti tomu 36 procent Čechů ve svých představách nesleví z klasického bytu nebo domu.
Průzkumu, který provedly Česká spořitelna a Evropa v datech spolu s agenturou Ipsos, se v únoru účastnilo 1000 respondentů.