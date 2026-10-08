Kdo mrkev před uložením do sklepa omyje vodou, může ji za pár týdnů vyhodit. Správný postup vyžaduje hlínu, mech a trpělivost

Velká úroda mrkve s sebou občas nese komplikace v podobě uskladnění. I přesto, že máte možnost mrkev skladovat ve vyhovujících podmínkách (nejčastěji ve sklepě), může se stát, že ji časem
napadne hniloba nebo že kořeny vyschnou. Pomoci s tímto problémem mohou věci, které si přinesete ze zahrady nebo z přírody. Obyčejný mech a hlína zařídí, že mrkev bude i po delší době vypadat a chutnat jako čerstvě sklizená. Mrkev na skladování připravte
Po správně načasované a provedené sklizni je třeba mrkev před uskladněním připravit. Co se mytí kořenů týče, platí, že méně je více.
Sklizenou kořenovou zeleninu nikdy neomývejte vodou, jen jemně rukou odstraňte přebytečnou zeminu. Mrkev zbavte nati a nechte ji na záhoně proschnout. Poté sklizenou zeleninu podrobte pořádné kontrole, ne všechny kořeny se totiž dají skladovat. Neuskladňujte takové, které mají jakékoliv skvrny nebo stopy poničení. Raději je rychle zpracujte v kuchyni nebo očistěte a zamrazte. Jak skladovat mrkev podle našich předků
Pokud máte problém s tím, že vámi
vypěstovaná mrkev začíná být po nějaké době skladování vyschlá a gumová, pomůže vám stará, ale účinná technika. Potřebovat budete mech rašeliník a písek. Oba materiály navlhčete, na dno skřínky nebo koše nejprve nasypte vrstvu písku a na ni naskládejte mech. Poté pokládejte mrkev, a to tak, aby se jednotlivé kořeny nedotýkaly. Takto vytvářejte další vrstvy, dokud celou bedýnku zcela nenaplníte. Uloženou mrkev je třeba skladovat na tmavém místě se stabilní teplotou mezi 0 a 3 stupni. Zdroj fotografie: Pixabay Mrkev před uskladněním nikdy nemyjte Mrkev se dá skladovat i v hlíně
Poněkud pracnější, ale velice efektivní metodou je skladování mrkve v krustě z hlíny. Naplňte kyblík do poloviny hlínou a zalijte vodou. Takto nechte stát po dobu jednoho dne a poté důkladně promíchejte. Znovu dolejte vodu, aby bylo vědro plné po okraj, a nechte čtyři až pět dní stát. Po této době by
hlína měla mít „omáčkovou“ konzistenci. Dno bedýnky vyložte fólií, uložte mrkev tak, aby se navzájem nedotýkala, a zalijte zhotovenou hliněnou tekutinou. Jakmile vrstva zaschne, položte další vrstvu mrkve a celý proces opakujte.
Druhou možností, jak mrkev skladovat v hlíně, je namáčení jednotlivých kořenů do hliněného roztoku. Ještě předtím se ale vyplatí mrkev namočit do česnekového mořidla. To vytvoříte tak, že dva až tři
česneky namelete mlýnkem na maso a rozmícháte ve dvou litrech vody. Po namočení do česnekového roztoku mrkev ponořte do tekutiny z hlíny (v tomto případě by měla být trochu hustší, aby z kořene nestékala). Vrstvu na mrkvi nechte zaschnout a poté uložte do bedýnky. Až hlínu z mrkve po několika měsících smyjete, uvidíte, že je jako právě sklizená.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři