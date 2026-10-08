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Kdo mrkev před uložením do sklepa omyje vodou, může ji za pár týdnů vyhodit. Správný postup vyžaduje hlínu, mech a trpělivost

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Mrkev a další kořenová zelenina se skvěle hodí k uskladnění jako zdroj vitamínů na celou zimu. Její výdrž ještě prodlouží metody našich předků.
Sklizená mrkev s natí

Sklizená mrkev s natí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 20:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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