Z jedné hortenzie uděláte pět nových za jediné odpoledne. Stačí řízek, tužka a květináč s pískem

Než se pustíme do technik množení, je nezbytné pochopit některé botanické aspekty hortenzií. Tyto rostliny patří do rodu
Hydrangea, který zahrnuje řadu druhů, jež se běžně vyznačují bohatým a pestrým kvetením. Hortenzie mohou být opadavé nebo stálezelené, i když nejčastěji pěstované odrůdy jsou spíše opadavé. Malý chameleon rostlinné říše
Jednou z nejzajímavějších vlastností hortenzií jsou jejich květy měnící barvu, jak píše web
RealSimple. Barva (růžová, modrá, bílá nebo červená) do značné míry závisí na úrovni pH půdy (to platí zejména pro hortenzii velkokvětou). V kyselé půdě jsou květy modré, v neutrální růžové nebo červené a v zásadité zelené nebo bílé. Hortenzie latnatá zase mění barvu květů v závislosti na jejich stáří. Množení řízky: Průvodce krok za krokem
Chcete-li hortenzie úspěšně množit, začněte výběrem zdravých výhonů z letošního nebo loňského porostu. Brzy už pro to bude ten správný čas, jak připomíná web
GardenTech. Zdroj fotografie: Alejandro Bayer Tamayo / Creative Commons / CC BY-SA Hortenzie patří mezi velmi půvabné – ale bohužel také drahé rostliny. Přitom si můžete snadno namnožit ty, které máte na zahradě.
Na začátku jara nebo koncem podzimu odřízněte zelený výhonek o délce 10-15 cm těsně pod listovým uzlem – tedy místem, kde ze stonku vyrůstají listy. Poté odstraňte listy ze spodní části stonku a ponechte pouze dva horní. Tím snížíte ztrátu vlhkosti a soustředíte energii stonku na zakořenění.
A kam malé hortenzie zasadit? S tím nám poradil zahradník Ivan P. z Hronova.
„Naplňte malé květináče směsí písku a rašeliny nebo dobře propustnou směsí pro pokojovky. Písek je velmi důležitý, protože zlepšuje drenáž a provzdušnění a podporuje růst kořenů. Do zeminy udělejte tužkou nebo prstem malý otvor. Do otvoru vložte řízek a jemně kolem něj hlínu udusejte. Řízky dobře zalijte a květináč umístěte na světlé, chráněné místo, ale mimo dosah přímého slunečního světla. Můžete je také něčím zakrýt a vytvořit tak malý skleník, ale většinou to není třeba.“ Zdroj fotografie: Pixabay Hortenzie se svými velkolepými květy a zářivými barvami jsou ozdobou mnoha romantických zahrad. Namnožte si je. Následná péče a přesazování
„
Udržujte půdu trvale vlhkou, ale ne přemokřenou,“ pokračuje pan Ivan. „K zakořenění obvykle dochází během 4-6 týdnů. Za řízky můžete jemně zatáhnout – když kladou odpor, už mají kořínky. Nadále je pravidelně zalévejte a po roce růstu je můžete přesadit ven na zahradu.“ Co dělat, když vám hortenzie odmítá kvést? S tím už také Chalupáři-Zahrádkáři radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři