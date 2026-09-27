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Autobus s turisty mířil na Oktoberfest. Po nehodě na A96 jsou dva mrtví a řada zraněných

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Dva lidé zemřeli a několik dalších utrpělo vážná zranění při nedělní nehodě zájezdového autobusu na německé dálnici A96. Vůz vezl skupinu filipínských turistů z Milána do Mnichova, kde chtěli navštívit Oktoberfest. Podle aktualizovaných údajů bylo v autobuse celkem 35 lidí.
Autobus s turisty mířil na Oktoberfest. Po nehodě na A96 jsou dva mrtví a řada zraněných

Autobus s turisty mířil na Oktoberfest. Po nehodě na A96 jsou dva mrtví a řada zraněných

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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