Autobus s turisty mířil na Oktoberfest. Po nehodě na A96 jsou dva mrtví a řada zraněnýchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Autobus s turisty mířil na Oktoberfest. Po nehodě na A96 jsou dva mrtví a řada zraněných
Po několika teplých dnech začíná do západní Evropy znovu výrazněji promlouvat Atlantik. Rozsáhlé frontální...
Podzim je ve velké části Spojených států výrazně teplejší než před několika desítkami let. Nová analýza...
Do konce letošního roku má podle nejnovějších zveřejněných údajů skončit platnost více než 243 tisícům...
Cestující v Itálii musí v sobotu 26. září počítat s omezeními na několika železničních trasách. Původně...
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