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Vyhrál v Milionáři 320 tisíc. Vraždy přišly až za 19 měsíců, skutečný příběh je mnohem mrazivější

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Vyhrál v Milionáři 320 tisíc. Vraždy přišly až za 19 měsíců, skutečný příběh je mnohem mrazivější. Viktor Kalivoda si z televizního studia odnesl 320 tisíc korun. O rok a půl později se jeho jméno objevilo v úplně jiné souvislosti. Z tichého soutěžícího se stal pachatel tří vražd, který dostal doživotí. Právě mezi těmito dvěma okamžiky ale leží důležitá mezera, na kterou se v titulcích často zapomíná.
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Zdroj: pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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