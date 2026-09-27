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Pižmové vůně jsou sexy trochu jinak. Voní jako čistá kůže – jen podezřele lepší

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Nevoníš po vanilkovém dortu ani po kytici růží, která právě explodovala ve výtahu. Jen někdo přijde blíž a řekne: „Ty krásně voníš.“ Pižmové vůně mají zvláštní talent působit, jako by parfém možná vůbec nebyl parfémem. Jen tvoje kůže dostala nefér výhodu.
Pižmové vůně jsou sexy trochu jinak. Voní jako čistá kůže – jen podezřele lepší

Pižmové vůně jsou sexy trochu jinak. Voní jako čistá kůže – jen podezřele lepší

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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