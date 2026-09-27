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Jíra odhadl náklady jednoho galavečera Clashe na 15 až 25 milionů korun. Nejvíce podle něj stojí zápasová karta

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Jakub Jíra odhadl, že kompletní příprava jednoho galavečera Clashe může vyjít na 15 až 25 milionů korun. Největší část rozpočtu podle něj spolyká zápasová karta a honoráře účastníků.
Jíra odhadl náklady jednoho galavečera Clashe na 15 až 25 milionů korun. Nejvíce podle něj stojí zápasová karta

Jíra odhadl náklady jednoho galavečera Clashe na 15 až 25 milionů korun. Nejvíce podle něj stojí zápasová karta

Zdroj: Clash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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