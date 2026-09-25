Pojišťovny vydaly poprvé více na léčbu rakoviny než na nemoci oběhové soustavyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pojišťovny vydaly poprvé více na léčbu rakoviny než na nemoci oběhové soustavy
Debatu o možném návratu karenční doby, při níž by zaměstnanec v prvních třech pracovních dnech nemoci...
Zářijové průzkumy Českého statistického úřadu ukázaly rozdílný vývoj nálady mezi podnikateli a...
Do Polska dorazila další zásilka 35 tanků M1A2SEPv3 Abrams a polská armáda tak nově disponuje více než...
Plzeňská Škoda JS ze Skupiny ČEZ se zapojí do projektů malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR jako...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →