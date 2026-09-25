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Pojišťovny vydaly poprvé více na léčbu rakoviny než na nemoci oběhové soustavy

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Za zdravotní péči se v Česku v roce 2024 vydalo celkem 697 miliard korun. Oproti předchozímu roku výdaje vzrostly o 8,5 procenta. V přepočtu připadalo na jednoho obyvatele zhruba 64 tisíc korun.
Pojišťovny vydaly poprvé více na léčbu rakoviny než na nemoci oběhové soustavy

Pojišťovny vydaly poprvé více na léčbu rakoviny než na nemoci oběhové soustavy

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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