Blbý a blbější: Role navzdory varování, neuvěřitelně nízký honorář, noční útěk z pokoje a svatba hlavních hvězd

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Blbý a blbější: Role navzdory varování, neuvěřitelně nízký honorář, noční útěk z pokoje a svatba hlavních hvězdPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Komedie Blbý a blbější vznikla navzdory nedůvěře k Jeffu Danielsovi, kterého studio nechtělo. Natáčení provázela improvizace Jima Carreyho i útěk z hotelu.
Blbý a blbější
Zdroj: FOTO:© New Line Cinema, distr. TV Nova
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