Vémola sklízí po návratu chválu. U klece mu zatleskal i FleuryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vémola sklízí po návratu chválu. U klece mu zatleskal i Fleury
Ještě ve čtvrtek měl duel Tysona Furyho s Anthonym Joshuou oficiální datum i místo. O dva dny později Dana...
Raul Rosas Jr. ukončil Raoniho Barcelose v pátém kole, soupeř však zůstal nehybně ležet a z klece ho...
Karlos Vémola na OKTAGONu 94 ukončil Frédérica Vosgröneho na konci druhého kola. Ondřej Novotný při...
Luis Hernandez vzal debut v UFC necelé dva dny před turnajem a Sedriquese Dumase ukončil gilotinou za 57...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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