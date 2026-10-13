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OnePlus 16 oficiálně: 185Hz displej a 9000mAh baterie pod kapotou

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OnePlus je dnes již subznačkou Oppo a bohužel došlo k dalším změnám, jako je například dostupnost těchto mobilů na trzích. Výrobce se rozhodl, že OnePlus...
OnePlus 16 oficiálně: 185Hz displej a 9000mAh baterie pod kapotou

OnePlus 16 oficiálně: 185Hz displej a 9000mAh baterie pod kapotou

Zdroj: OnePlus
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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