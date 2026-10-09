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Odchyt srnky zbloudilé v městské zástavbě je náročná záležitost i pro experty

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Odchytávat v zastavěné zástavbě srnku do sítě je pokaždé velmi ošemetná záležitost. Srnka je totiž zvíře, které se dokáže vystresovat tak, že se při odchytu může poranit anebo nemusí přežít převoz. Mladá srnka zabloudila v zástavbě uprostřed Starého Plzence. Bez pomoci by se ven sama nedostala.
Odchyt srnky zbloudilé v městské zástavbě je náročná záležitost i pro experty

Odchyt srnky zbloudilé v městské zástavbě je náročná záležitost i pro experty

Zdroj: Se svolením Karel Makoň, DESOP
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:20

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