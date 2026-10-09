Odchyt srnky zbloudilé v městské zástavbě je náročná záležitost i pro experty

Odchyt srnky zbloudilé v městské zástavbě je náročná záležitost i pro expertyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Odchyt srnky zbloudilé v městské zástavbě je náročná záležitost i pro expertyZdroj: Se svolením Karel Makoň, DESOP
Článek byl publikován 09.10.2026 08:20
Rychlostí 154 km/h se řítil po silnici II. třídy na Domažlicku osmačtyřicetiletý motorista. Stal se tak...
Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola extraligy České Budějovice 4:1, navázali na úterní výhru v...
Na náměstí Republiky v Plzni se vrací Havelské trhy. Potrvají od pátku 9. října až do příštího čtvrtka....
Celkem 17 174 osob v Plzeňském kraji hledalo v září zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce. To je o 541...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- ANKETA: Na náměstí přibyly nové koše s pozlacenými víky. Mají ladit s kašnami
- Silnici II. třídy si spletl se závodní dráhou. Policisté tam řidiči naměřili 154 km/h
- Hokejisté Plzně porazili Motor 4:1 a posunuli se na čtvrté místo tabulky
- Přípravy na Havelské trhy vrcholí, nabídnou podzimní dekorace i španělské dobroty