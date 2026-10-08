Od pstruhů k AI. Pražská voda v Podolí prochází stále sofistikovanější kontrolou

Pražská vodárenská síť dostala nový technologický stupeň kontroly kvality vody. Centrální laboratoře Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) v Podolí využívají vedle klasických laboratorních metod také PCR, automatizovaný přístroj Scan 5000 a prvky umělé inteligence. Díky moderním technologiím lze některé výsledky získat v řádu hodin namísto několika dnů.
Nové laboratoře vznikly rekonstrukcí objektu v areálu v Podolí. Stavba probíhala od ledna 2025 do srpna 2026 a samotná rekonstrukce si vyžádala 151,3 milionu korun. Závěrečná kolaudační prohlídka prostor proběhla v červnu 2026. Laboratoře se sem přestěhovaly z původního působiště na Vinohradech.
Kontrola vody v Praze přitom začíná už na úpravnách. Ty využívají mimo jiné biologický indikátor v podobě velmi citlivých pstruhů duhových, kteří reagují na případné znečištění. Na nátoku vody do Prahy pracují také spektrofotometrické sondy, které průběžně sledují klíčové parametry. Distribuční síť je vybavena dalšími online senzory kontrolujícími například chlor nebo zákal.
Podrobnější kontrolu pak zajišťují laboratoře PVK. Každý rok zpracují více než 50 000 vzorků a provedou téměř 800 000 analýz jednotlivých chemických, mikrobiologických a biologických parametrů.
Jednou z významných novinek je rutinní využívání PCR, tedy polymerázové řetězové reakce. Metoda umožňuje rychle a přesně zjišťovat přítomnost bakterií a virů ve vodě. Oproti klasickým kultivačním metodám, jejichž výsledky mohou být k dispozici až za několik dní, poskytuje PCR informace výrazně rychleji.
Laboratoře nově využívají také přístroj Interscience Scan 5000. Automatizované zařízení dokáže počítat mikrobiologické kolonie a zpřesňuje i urychluje vyhodnocování vzorků.
Do kontroly kvality vody se navíc zapojují prvky umělé inteligence a strojového učení. Ty pomáhají zpracovávat velké množství laboratorních dat a hledat i drobné odchylky, které mohou signalizovat změnu kvality vody. Data zároveň zůstávají k dispozici pro případné řešení havarijních situací.
Nové laboratoře jsou již plně v provozu a analyzují vzorky z celé pražské distribuční sítě, včetně vody z úpraven a jednotlivých stupňů jejího zpracování.
Petr Dvořák
zdroj: PVK