Potlesk pro českou šampionku. Tenistka Nosková se před Turnajem mistryň inspirovala pouliční módou

Ve vrstveném saku, krátkých kožených šortkách a kozačkách až nad kolena působí Linda Nosková spíš jako tvář z ulic Manhattanu než jako hráčka před nejprestižnějším turnajem sezony. Přesně o tento efekt jí šlo. WTA ji v oficiálním módním materiálu představuje jako wimbledonskou šampionku s chlapeckým stylem a čerstvé české hvězdě tím dává prostor, jaký se v tenise obvykle vyhrazuje zavedeným ikonám. Potlesk si Nosková nevysloužila provokací ani skandálem. Vysloužila si ho tím, že image grandslamové vítězky dokázala spojit s civilním, nečekaným stylem, ve kterém je víc jí samotné než očekávání tenisového světa. Před startem v kalifornské poušti tak ukázala dvě tváře: hráčku, která ovládla Wimbledon, i jednadvacetiletou ženu, která ví, co chce nosit.
Kožené šortky místo večerních šatů
Outfit, který WTA popisuje v článku
Courtside couture, skládá dohromady tři značky. Svrchní vrstvy pocházejí od newyorského The Frankie Shop, kožené šortky od italského domu Missoni a vysoké kozačky od londýnské Miisty. Výsledek je volný, vrstvený a sebevědomý. A do tenisového prostředí, kde se na podobných akcích tradičně objevují splývavé šaty a podpatky, vnáší vítaný kontrast.
Linda Nosková a Kája Muchová…🙂 https://t.co/zpZuHfrZDa— Zdeněk Perutka (@perdazd)
November 6, 2026
Sama Nosková svou volbu popsala bez okolků. Inspirací podle ní byla „víc pouliční móda, víc vrstev“ a vzhled, jaký by u tenisové akce nikdo nečekal. Přidala i širší myšlenku: tenis podle ní dává hráčkám hlas i mimo kurt, takže se nemusí ukazovat jen jako profesionální sportovkyně, ale i jako normální lidé.
Podle nás je právě tohle na celém portrétu nejsilnější. Nosková se nesnaží hrát divu. Stylizace, za kterou stojí stylista Danyul Brown, působí jako přirozené prodloužení její osobnosti: trochu rebelské, trochu nenucené, rozhodně ne naleštěné. Fotografie pořídila Anna Webber pro agenturu Getty Images, doplňkové scény z areálu Indian Wells Tennis Garden nafotila Clara Balzary.
Konec jedné fotografie pro všechny
Letošní ročník přinesl změnu, které si pozorný fanoušek všimne hned. Tradiční společný snímek osmi nejlepších singlistek, který patřil k rituálům Turnaje mistryň, nahradila série samostatných portrétů a menších stylizovaných scén. Ještě loni v Rijádu přitom WTA zveřejnila klasickou skupinovou fotografii s popiskem hráček zleva doprava.
WTA nový přístup oficiálně vysvětluje jako svěží koncept, který má vyzdvihnout individualitu, osobní styl a identitu každé hráčky. Spekulace o jiných důvodech se sice v některých médiích objevily, potvrzení z oficiálních zdrojů k nim ale chybí. Oficiální linie je jasná: méně uniformity, víc osobností.
Pro Noskovou je ta změna šťastná. Ve skupinové fotografii by debutantka stála kdesi na kraji vedle světové jedničky a hráček s mnohaletou zkušeností z velkých turnajů. Na vlastním portrétu je hlavní postavou.
Chanel, Dior, Balenciaga, a do toho pouliční móda
Teprve srovnání s ostatními ukazuje, jak výrazně se Nosková odlišila. Většina hráček sáhla po velkých módních domech a jejich nejnovějších kolekcích:
Hráčka Značka / styl Linda Nosková The Frankie Shop, Missoni, Miista (vrstvená pouliční móda) Karolína Muchová Balenciaga (objemná kožená bunda, růžová sukně s třásněmi, červené podpatky) Jelena Rybakinová Dior Coco Gauffová Miu Miu Mirra Andrejevová Chanel od hlavy až k patě Jessica Pegulová Chanel Elina Svitolinová Tom Ford Aryna Sabalenková kombinace Nike a Gucci
Zatímco Andrejevová a Pegulová vsadily na eleganci Chanelu a Rybakinová na Dior, Nosková šla úplně jinou cestou. Žádný jeden luxusní dům, žádná přehlídková silueta. Spíš šatník, který by si člověk dokázal představit v běžném životě.
Výraznou stopu zanechala i druhá Češka ve dvouhře. Muchová v Balenciaze zvolila odvážnější módní kontrast: černou objemnou koženou bundu, růžovou sukni s třásněmi, černé podkolenky a červené podpatky. Pokud Nosková ztělesňuje ulici, Muchová přinesla do Indian Wells kus přehlídkového mola. Kateřina Siniaková pak pózovala s Taylor Townsendovou ve společném deblovém portrétu, který stylizovala Maren Taylor.
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Šampionka, a přesto outsiderka
Za módním portrétem stojí sezona, na kterou se v českém tenise bude dlouho vzpomínat. Nosková má letos bilanci 35 výher a 15 porážek a dva tituly (Wimbledon a Berlín). Podle statistik WTA získala 73 % bodů po prvním servisu a nasázela 347 es. Přesto ji WTA před turnajem řadí mezi outsiderky: do Indian Wells přijíždí jako osmá hráčka žebříčku Race a na Turnaji mistryň debutuje.
Los jí na úvod přichystal nejtěžší možný test. Turnaj se hraje od 8. do 15. listopadu na venkovním tvrdém povrchu systémem dvou čtyřčlenných skupin, z nichž do semifinále postupují vždy dvě nejlepší. Podle
oficiálního přehledu WTA i informací Českého tenisového svazu vypadá úvod Češek takto: Linda Nosková (skupina 1): neděle 8. listopadu ve 21:00 SEČ proti světové jedničce Jeleně Rybakinové Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová (deblová skupina 2): neděle 8. listopadu proti Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové Karolína Muchová (skupina 2): pondělí 9. listopadu ve 21:00 SEČ proti Aryně Sabalenkové
Siniaková se do Indian Wells vrací na místo, kde letos s Townsendovou slavila titul. Na něj pak navázaly triumfy v Miami a Madridu. Přenosy v Česku vysílá CANAL+, který má práva na okruh WTA včetně Turnaje mistryň až do roku 2028. Protože se zápasy řadí jeden po druhém, vyplatí se denní program kontrolovat průběžně.
Ve hře je mimořádně mnoho. Celkový balík odměn činí zhruba 230 milionů korun, z toho asi 184 milionů připadá na dvouhru. Neporažená vítězka si může odvézt přibližně 77 milionů korun. A k tomu speciální Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ v úpravě MANUFAKTUR.
Tenis, který prodává výkon i osobnost
Proč se WTA tolik věnuje módě? Odpověď dává sama organizace. Turnaj mistryň představuje jako místo, kde se potkává sport, móda, umění a zábava. Kolem tenisu vyrostl celý doprovodný svět: klubové akce WTA Clubhouse s Mercedes-Benz v Los Angeles, limitované kolekce fanouškovského zboží, spolupráce s Hello Kitty či platformou TOGETHXR. Portréty jsou v tomto světě vstupenkou: ukazují hráčky jako postavy, které má smysl sledovat i mimo zápasy.
Přímý dopad na kontrakty Noskové zatím nikdo nevyčíslil. Dá se ale čekat, že hráčka s výrazným a vlastním stylem bude pro značky, sociální sítě a média přitažlivější než sportovkyně, o které fanoušci vědí jen to, jak servíruje. Ženský tenis dnes neprodává jen forhend. Prodává příběh, tvář a vkus.
Nosková v tomto ohledu reprezentuje novou generaci. Vyhrála Wimbledon, ale do světa velkého tenisu nevstupuje v kostýmu, který by jí někdo předepsal. Vstupuje v kožených šortkách a vrstveném saku, které si zjevně vybrala sama. V době, kdy WTA záměrně rozbila společnou fotografii, aby vynikly jednotlivé osobnosti, je to přesně ten druh sebevědomí, na kterém se dá stavět značka na roky dopředu.
V neděli večer sundá kozačky Miista a obuje tenisky. Proti světové jedničce půjde jako outsiderka, ale s vědomím, že ji svět už zná i bez rakety v ruce. Takový náskok žádná statistika es nezachytí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný