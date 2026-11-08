Obrázkový kvíz o světových metropolích: 10 fotografií bez chyby poznají jen lidé s vynikajícím přehledem

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny milovníky cestování a zeměpisu. Vaším úkolem bude poznat světové metropole podle jediné fotografie.
Některá města poznáte dřív, než si stihnete říct, podle čeho vlastně. Silueta někde na obzoru, kus mostu, věž schovaná v mlze, nábřeží s řadou domů, kterou už člověk někde viděl. Velkých světových měst jsou stovky, ale řada z nich si během desetiletí, častěji spíš staletí, vytvořila vlastní značku. Někde ji nese jediná stavba, která se časem stala symbolem celé země. Jinde rozhoduje panorama, tak známé, že funguje i na neostré fotce pořízené někde z okna autobusu. V našem obrázkovém kvízu na In-Lifestyle musíte poznat město podle fotografie.
Každé velké město má svůj vlastní rukopis
Poznávání měst podle obrázku není vždycky tak snadné. Architektura posledních let do městských kulis přidala dost zmatku. Skleněné výškové budovy, nové lávky a mosty, široké třídy, beton, ocel, nasvícená okna večer. Některé části velkých metropolí si dnes umějí být podobné víc, než by člověk čekal. Pak rozhoduje maličkost. Sklon střechy, kopec v pozadí, záhyb řeky, odstín fasády nebo úplně obyčejný blok domů, který by se do tištěného průvodce nejspíš nikdy nedostal.
Velká města zůstávají v paměti trochu zvláštně. Na jednom rohu ještě drží minulost, o pár ulic dál už všechno vypadá současně, někdy až podezřele nově. Domy, mosty a náměstí v sobě mají práci architektů, stavitelů i lidí, kteří kolem nich roky chodili bez toho, aby nad tím přemýšleli. Každá metropole má svůj vlastní vizuální jazyk. Kdo ho aspoň trochu vnímá, často se na fotografii chytí dřív, než dokáže svoje tušení rozumně vysvětlit.
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V kvízu ale nejsou jen ty nejjednodušší snímky se slavnou dominantou přesně uprostřed. Občas půjde o méně okoukaný úhel, jindy o část města, která se na pohlednicích neobjevuje zrovna často. Podívejte se, kolik světových metropolí zvládnete poznat napoprvé. Připravili jsme obrazový kvíz.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Obrázkový kvíz o světových metropolích: 10 fotografií bez chyby poznají jen lidé s vynikajícím přehledem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.