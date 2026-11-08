Národní tým se trápí a hledá střelce. Rulíkovi nástupci mají na kontě druhou porážku

Sobotní zápas v Helsinkách měl pro český hokej povědomý průběh. Tým trenéra Zdeňka Motáka hrál s domácími Finy více než vyrovnaně a chvílemi byl i rozhodně lepší. Přesto odjížděl z ledu poražený, podruhé za tři dny a podruhé až v samostatných nájezdech. Po čtvrteční prohře 2:3 se Švédskem v pražské O2 areně přišla prohra 1:2 s Finskem. Jediný český gól večera dal obránce v minutě, kdy Češi neměli v brance gólmana. Nejde přitom o generálku na mistrovství světa. Hraje se NOCCO Hockey Games, první turnaj Euro Hockey Tour sezony 2026/27, a nejbližší šampionát čeká tým až v květnu 2027. Problém ale nevypadá jako herní kolaps. Vypadá jako prázdná kolonka u jmen střelců.
Vyrovnání až s prázdnou brankou
Finové vedli od druhé minuty, kdy skóroval Juha Lammikko. Pak se dlouho hrálo podle scénáře, který česká lavička nechtěla: tlak, střely, dorážky, a gól nikde. Česko mělo šance, jenže je neproměnilo.
Ve třetí třetině přitom mohl zápas definitivně utéct. Finové slavili gól Janneho Kuokkanena, česká střídačka si ale vzala trenérskou výzvu. Rozhodčí po kontrole videa gól odvolali, protože finský útočník byl v kontaktu s brankářem Janem Bednářem. Podle reportáže
Českého hokeje šlo o úspěšnou výzvu pro nedovolené bránění brankáři. Byl to jeden z mála momentů, kdy štáb nového trenéra přímo ovlivnil skóre.
Vyrovnání přišlo až v čase 58:11. Moták odvolal brankáře a Andrej Šustr v přesilovce šesti hráčů proti pěti srovnal na 1:1. Prodloužení nic nerozhodlo. V nájezdech se z Čechů prosadil jen Filip Chlapík, rozhodující pokus proměnil Fin Jere Innala.
Výmluvný je i zápis vyloučení: čtyři na každé straně a žádný gól v přesilovce, ani na jedné straně.
Kde se ztrácejí góly
Za dva zápasy Češi nedokázali ani jednou dotáhnout utkání k vítězství v základní hrací době. Obě porážky přišly v nájezdech, tedy v disciplíně, kde rozhoduje čistá střelecká dovednost a klid v rukou. Proti Švédsku skórovali Radim Zohorna a Matěj Stránský, výhru Seveřanům zajistil Jacob Berglund. Proti Finsku dal tým jediný gól, a to s odvolaným gólmanem.
Část vysvětlení je personální. Do Helsinek po pražském úvodu neodcestovali pardubičtí útočníci Roman Červenka, David Tomášek, Matěj Stránský a Jiří Smejkal. Původní nominace s nimi počítala, ale svaz zohlednil klubový program Pardubic v Lize mistrů. Ze sestavy tak zmizel kapitánský typ hráče, jeden ze střelců gólů proti Švédsku a dva útočníci, kteří v extralize patří k nejproduktivnějším.
V Helsinkách zůstali Chlapík, Zohorna, Blümel, Špaček, Voženílek, Kovařčík, Myšák nebo Rychlovský. Jména, od kterých se góly čekají. Jenže gól dal obránce.
Druhá část problému jsou přesilovky. Proti Švédsku nevyužil tým v prodloužení výhodu čtyř hráčů proti třem, tedy situaci, kterou je potřeba proměnit. Moták to po zápase sám přiznal. V rozhovoru pro svazový web mluvil o tom, že výkon špatný nebyl, ale tým musí „navléknout montérky a vylepšit koncovku“. Gól v přesilovce čtyři na tři podle něj padnout měl.
Podle nás je nejvážnějším varováním způsob, jakým tým zatím skóruje, ne samotný počet porážek. Herní převahu dokáže proměnit jen po dlouhém tlaku nebo za cenu rizika s prázdnou brankou. Část se dá svést na nesehranost nových formací. Zbytek je otázka důrazu před brankou a výběru střel, a to se tréninkem v kempu vyřešit dá.
Kdo jsou Rulíkovi nástupci
Radim Rulík a jeho štáb skončili u reprezentace po mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Svaz pak sestavil nový realizační tým s dvouletými smlouvami:
Zdeněk Moták: hlavní trenér Pavel Gross a Richard Král: asistenti Jaroslav Kameš: trenér brankářů Patrik Eliáš: generální manažer Denis Havel a Jakub Zelenka: video trenéři
Nové vedení při představení vize vsadilo na otevřenou komunikaci s hráči, práci s mladými a sledování hráčů v Evropě, v zámoří i v americké univerzitní lize NCAA. Tomu odpovídala i první nominace. Měla 31 jmen, tedy tři brankáře, deset obránců a osmnáct útočníků. Téměř třetina hráčů byla mladší 25 let a tři byli úplní nováčci: Pavel Čajan, Matteo Kočí a Matěj Kubiesa. Kubiesa po úpravách kádru v Helsinkách nenastoupil.
Proti Finsku dostali prostor mladí Tomáš Galvas, Kočí, Jakub Konečný, Jan Myšák, Jakub Rychlovský a v brance Bednář. Moták před turnajem mluvil o kombinaci zkušenosti a mládí. Řekl také, že jádro kádru už existuje a že na širším seznamu má zhruba čtyřicet hráčů. Formace chtěl stavět tak, aby navazovaly na klubové dvojice a trojice a souhra se zbytečně nerozbíjela. Odchod pardubické party ale tenhle plán v Helsinkách citelně narušil.
Říha i Rulík začínali stejně
Dvě porážky na úvod nejsou v posledních letech pro českou reprezentaci nic nového. Tabulka ukazuje, že je to spíš pravidlo listopadových severských turnajů.
Trenér Turnaj 1. zápas 2. zápas 3. zápas Miloš Říha Karjala 2018 Švédsko 2:3 Finsko 0:3 Rusko 5:2 Radim Rulík Finské hry 2025 Švédsko 1:3 Finsko 2:4 Švýcarsko 4:0 Zdeněk Moták NOCCO Hockey Games 2026 Švédsko 2:3 sn Finsko 1:2 sn Švýcarsko (neděle)
Říha v listopadu 2018 začínal stejně jako Moták prohrou 2:3 se Švédskem. I tehdy se mluvilo o nedostatcích proti severským soupeřům a teprve výhra nad Ruskem změnila vyznění celého turnaje. Rulíkův tým loni ve Finsku prohrál oba úvodní zápasy v základní hrací době, pak rozdrtil Švýcarsko 4:0 a skončil druhý.
Motákův start je v jedné věci dokonce lepší. Obě utkání dotáhl do nájezdů a z obou získal bod. Rulíkův tým loni nebodoval vůbec. Ten rozdíl ale rychle zmizí, pokud se neproměněné šance stanou pravidlem. Body za prohru v nájezdech nikomu nezajistí postup ze skupiny na mistrovství světa.
Kritika výsledků je u nového trenéra přirozená, ale zatím nic nenaznačuje krizi důvěry. Podle nás jde o test, jestli štáb rychle najde střelce a obsadí role v přesilovce dřív, než se z dobrých pasáží hry stane jen opakovaná omluva.
Neděle proti Švýcarsku
Turnaj vrcholí v neděli 8. listopadu. Česko hraje se Švýcarskem od 13:30 a
Česká televize vysílá přímý přenos na ČT sport od 13:00, sledovat ho lze i v iVysílání. Po sobotě vedou tabulku Švédsko a Finsko s pěti body, Česko má dva a Švýcarsko žádný.
Švýcaři zatím prohráli s Finskem 1:3 a se Švédskem 2:4, skóre mají 3:7. Na papíře jsou nejslabším soupeřem turnaje. Češi ale nastoupí necelý den po sobotním večerním zápase, takže na regeneraci a úpravy mají jen pár hodin. Dá se čekat, že Moták sáhne po změnách v přesilovkových formacích a v neděli je vyzkouší. Pokud zápas znovu dojde do nájezdů, zřejmě se změní i pořadí střelců.
Výsledek nedělního zápasu nominaci na příští šampionát nerozhodne. Mistrovství světa 2027 se podle
IIHF hraje od 14. do 30. května v německém Düsseldorfu a Mannheimu. Česko je ve skupině B s Kanadou, USA, Slovenskem, Norskem, Dánskem, Maďarskem a Kazachstánem. Do té doby čeká tým ještě několik podniků Euro Hockey Tour.
Jednotliví hráči si ale už teď mohou pomoct, hlavně ti, kteří převezmou odpovědnost v přesilovce nebo v nájezdech. Listopad je pro reprezentaci první síto. A právě v neděli se může ukázat, kdo ho projde jako střelec.
Dva body z nájezdů jsou v tabulce málo, ale jako diagnóza jsou přesné: tým umí hrát a zatím neumí skórovat. Pokud Moták proti Švýcarsku najde hráče, kteří promění převahu v gól bez odvolaného brankáře, budou se Helsinky brát jako začátek. Pokud ne, bude mít nový štáb další dobrý výkon a další prohru.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek