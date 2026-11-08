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Národní tým se trápí a hledá střelce. Rulíkovi nástupci mají na kontě druhou porážku

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Česká reprezentace prohrála v Helsinkách s Finskem 1:2 po nájezdech. Nový tým Zdeňka Motáka má po dvou zápasech dva body, skóre 3:5 a žádnou výhru.
Národní tým se trápí a hledá střelce. Rulíkovi nástupci mají na kontě druhou porážku

Národní tým se trápí a hledá střelce. Rulíkovi nástupci mají na kontě druhou porážku

Zdroj: HC Olomouc
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.11.2026 05:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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