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O dětské pacienty v Telči se stará nová lékařka. Kapacita ordinace je však omezená

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Dva týdny ordinuje v Telči na Jihlavsku nová dětská lékařka. Zuzana Fabešová má ordinaci v prostorách Polikliniky Telč. Vznik nové ordinace významně podpořilo vedení města.
O dětské pacienty v Telči se stará nová lékařka. Kapacita ordinace je však omezená

O dětské pacienty v Telči se stará nová lékařka. Kapacita ordinace je však omezená

Zdroj: Město Telč
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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