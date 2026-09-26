Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Nový Honor X9e Pro láká na 11 000mAh baterii a extrémní odolnost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Honor pokračuje vměstnávání obřích baterií do mobilů, zejména tedy střední a nižší třídy. Tentokrát zde máme novinku Honor X9e Pro, která atakuje hranici 11 000...
Nový Honor X9e Pro láká na 11 000mAh baterii a extrémní odolnost

Nový Honor X9e Pro láká na 11 000mAh baterii a extrémní odolnost

Zdroj: Honor
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Nové Beats 360 přichází s výměnnými náušníky, ANC a výdrží až 32 hodin
Nové Beats 360 přichází s výměnnými náušníky, ANC a výdrží až 32 hodin
X nově zobrazí informaci, když viditelnost příspěvků omezí kvůli úřednímu požadavku
X nově zobrazí informaci, když viditelnost příspěvků omezí kvůli úřednímu požadavku

Sociální síť X rozšiřuje svůj nástroj pro transparentnost informací – Under the Hood a nově uživatelům...

Vivo V80 do střední třídy přijde už 6. října
Vivo V80 do střední třídy přijde už 6. října

Firma Vivo potvrzuje brzké vydání nového modelu nesoucího označení V80, který v portfoliu doplní měsíc...

Vivo Watch 6 přicházejí: AMOLED displej s vysokým jasem a výdrž až 21 dní
Vivo Watch 6 přicházejí: AMOLED displej s vysokým jasem a výdrž až 21 dní

Vivo představilo na domácí půdě novinky série X500 Pro a současně jsme se dočkali potvrzení dostupnosti na...

OnePlus N6 Lite: velká baterie v základním balení
OnePlus N6 Lite: velká baterie v základním balení

OnePlus patřilo dříve mezi nadějné značky a navíc zde byla velmi silná komunita fanoušků. Tyto časy jsou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.