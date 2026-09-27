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Kbelík bramborových slupek v krbu vyžene saze z komína: stačí je 48 hodin sušit, kominíka ale nenahradíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Slupky z brambor, které jinak skončí v koši, dokážou v krbu ubrat komínu saze. Stačí jich nasbírat plný kbelík a pořádně je vysušit. Odborné čištění komína tím ale neodpadá.
Kbelík bramborových slupek v krbu vyžene saze z komína: stačí je 48 hodin sušit, kominíka ale nenahradí
Zdroj: Foto: Samsule2 - licence CC BY-SA 4.0
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