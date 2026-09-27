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Su-57 si v Číně vysloužil posměch, přesto má řešení, jaké nemá nikdo jiný: radarové antény na křídlech

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Suchoj Su-57 Felon je nejmodernější ruský bojový letoun a zároveň oblíbený terč vtipů. Čínský vojenský magazín ale přišel s tvrzením, že konstruktéři po celém světě by se z něj měli poučit. Má totiž dvě věci, které jinde nenajdete.
Su-57 si v Číně vysloužil posměch, přesto má řešení, jaké nemá nikdo jiný: radarové antény na křídlech

Su-57 si v Číně vysloužil posměch, přesto má řešení, jaké nemá nikdo jiný: radarové antény na křídlech

Zdroj: Foto: Rulexip - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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