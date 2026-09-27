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Africká země, o které se jako o zbrojařské velmoci nemluví: súdánský kamikaze dron Safaroog doletí až 600 km

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Súdán patří mezi státy, které zbraně spíš nakupují. Na veletrhu IDEF 2025 přesto ukázal sebevražedný dron vlastní výroby, který má podle výrobce zvládnout i prostředí plné elektronického rušení a mířit na protivzdušnou obranu, sklady či velitelská stanoviště.
Africká země, o které se jako o zbrojařské velmoci nemluví: súdánský kamikaze dron Safaroog doletí až 600 km

Africká země, o které se jako o zbrojařské velmoci nemluví: súdánský kamikaze dron Safaroog doletí až 600 km

Zdroj: Foto: Jastrow - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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