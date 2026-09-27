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Rusko tvrdí, že umlčí F-35 hned po startu: Murmansk-BN má rušit rádiové spojení až na 8 000 kilometrůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ruská technika v mnoha kategoriích zaostává, a tak se náskok Západu snaží dohnat elektronickým bojem. Systém Murmansk-BN má podle ruských údajů rušit spojení stíhaček páté generace. Bojová praxe z Íránu a Ukrajiny zatím tak silné tvrzení nepodpírá.
Rusko tvrdí, že umlčí F-35 hned po startu: Murmansk-BN má rušit rádiové spojení až na 8 000 kilometrů
Zdroj: Foto: U.S. Air Force photo/Senior Airman Julius Delos Reyes - licence Public domain
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Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.Všechny články tohoto autora →
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