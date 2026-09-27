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Vaječné skořápky do pračky místo bělidla: hrst v ponožce vrátí barvu záclonám i halenkám už po jednom praní

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Záclony zešedly, oblíbená halenka ztratila barvu a v drogerii na vás čeká další lahev bělidla. Skořápky, které jinak beze všeho letí do koše, slibují stejný výsledek zadarmo. A v zahradě i v dětském pokoji se hodí ještě jednou.
Vaječné skořápky do pračky místo bělidla: hrst v ponožce vrátí barvu záclonám i halenkám už po jednom praní

Vaječné skořápky do pračky místo bělidla: hrst v ponožce vrátí barvu záclonám i halenkám už po jednom praní

Zdroj: Foto: Maria Eklind - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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Centrum Extra: Zahrada
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