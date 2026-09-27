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Kdy může úředník nebo pronajímatel vstoupit do vašeho bytu? Rozhodně ne, kdy se mu zachce

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Dennívýzva
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Domov je v českém právu mimořádně chráněným prostorem. A platí to i tehdy, když člověk nebydlí ve vlastním, ale v pronajatém bytě. Majitel domu sice zůstává vlastníkem nemovitosti, nájemce však po dobu nájmu získává právo byt užívat a mít chráněné soukromí. Stejně tak úředník nemůže konat libovolně. Podíváme se dnes na případy spojené s bydlením (domovním prohlídkám ve […]
Kdy může úředník nebo pronajímatel vstoupit do vašeho bytu? Rozhodně ne, kdy se mu zachce

Kdy může úředník nebo pronajímatel vstoupit do vašeho bytu? Rozhodně ne, kdy se mu zachce

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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