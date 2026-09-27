Kdy může úředník nebo pronajímatel vstoupit do vašeho bytu? Rozhodně ne, kdy se mu zachce

Domov je v českém právu mimořádně chráněným prostorem. A platí to i tehdy, když člověk nebydlí ve vlastním, ale v pronajatém bytě. Majitel domu sice zůstává vlastníkem nemovitosti, nájemce však po dobu nájmu získává právo byt užívat a mít chráněné soukromí. Stejně tak úředník nemůže konat libovolně. Podíváme se dnes na případy spojené s bydlením (domovním prohlídkám ve smyslu trestního práva či návštěvě OSPODu nebo zásahu hasičů se tedy článek nevěnuje).
Pro vstup je klíčový § 293 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. Zdroj: iStock
Domov má v českém právu zvláštní postavení. Listina základních práv a svobod v čl. 12 odst. 1 říká: „Obydlí je nedotknutelné.“ Zároveň ale neplatí, že by za dveřmi bytu končily všechny pravomoci státu nebo všechna práva vlastníka. Stavební úřad může za zákonem stanovených podmínek kontrolovat stavbu, orgán ochrany ovzduší může v určitých případech kontrolovat zdroj vytápění a pronajímatel může potřebovat přístup do pronajatého bytu kvůli opravě nebo údržbě. Rozhodující je vždy konkrétní zákonné oprávnění, důvod vstupu a jeho nezbytný rozsah. A také jedna důležitá věc: vlastnictví bytu samo o sobě neznamená právo vstupovat do něj, kdykoli se vlastníkovi zachce
. U pronajatého bytu je po dobu nájmu třeba respektovat právo nájemce na jeho nerušené užívání a soukromí. Stavební úřad: Kontrola ano, volný vstup ne
Stavební úřad dohlíží na plnění povinností podle stavebního zákona, souvisejících předpisů i vydaných rozhodnutí. Může například ověřovat, zda se staví podle povolení nebo zda je stavba užívána v souladu s právem. Pro vstup je klíčový § 293 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. Kontrolující smí v nezbytné míře vstoupit na pozemek, na stavbu i dovnitř stavby, ale „pouze s vědomím jejich vlastníků“. Nemusí tedy vždy čekat na písemný souhlas. Vlastník však o kontrole má vědět. Přijít bez ohlášení a jednoduše vejít? Tak běžná kontrola fungovat nemá. Výjimky existují. Kontrolující může postupovat bez vědomí vlastníka, má-li důvodné podezření na bezprostřední ohrožení života nebo zdraví lidí či zvířat. Stejnou možnost má při důvodném podezření na porušení zákonných povinností, pokud se mu vlastníka nepodařilo uvědomit.
U obydlí, tedy v místě, které už slouží k bydlení a soukromému životu člověka, se laťka zvedá. Podle § 293 odst. 4 lze bez souhlasu vlastníka nebo uživatele vstoupit jen tehdy, je-li to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo bezpečnosti osob. Jiný režim platí, když se obydlí používá také k podnikání nebo jiné hospodářské činnosti. Za účelem kontroly podle stavebního zákona do něj kontrolující vstoupit může. Vlastník i uživatel mu v takovém případě musejí vstup umožnit.
Co když vlastník dveře neotevře? Stavební úřad může podle § 293 odst. 6 vstup nařídit rozhodnutím. To může být prvním úkonem v řízení a odvolání nemá odkladný účinek. Prosté odmítnutí tedy nemusí věc ukončit. Naopak může rozběhnout další právní postup.
Zdroj: Pixabay Kontrola kotle není prohlídka domácnosti
Zvláštní pravidla má kontrola toho, čím domácnost topí. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, upravuje kontrolu spalovacích stacionárních zdrojů. Ústavností tohoto mechanismu se zabýval také Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/17. Kontrola nezačíná namátkovým zazvoněním. Orgán ochrany ovzduší musí mít důvodné podezření, že provozovatel porušuje zákonnou povinnost. Nejprve následuje písemné upozornění a poučení o tom, co může přinést další důvodné podezření. Teprve potom, vznikne-li nové podezření, připadá za zákonných podmínek v úvahu vstup do obydlí. Oprávnění se váže k prostoru a věcem souvisejícím se zdrojem, jeho příslušenstvím a palivem. Ložnice, skříně ani osobní věci s kotlem nesouvisejí.
Zvláštní pravidla má kontrola toho, čím domácnost topí. Zdroj: DeDietrich Pronajímatel vlastní byt, ne soukromí nájemce
U nájemního bydlení je výchozím předpisem občanský zákoník. Jeho § 2219 říká, že nájemce umožní pronajímateli v nezbytném rozsahu prohlídku věci a přístup k ní nebo do ní. Ne bez důvodu. Musí jít o potřebnou opravu či údržbu a pronajímatel má návštěvu oznámit předem, v přiměřené době. Když je třeba zabránit škodě nebo hrozí nebezpečí z prodlení, předchozí oznámení se nevyžaduje. Typickým příkladem je prasklé potrubí, unikající voda nebo porucha, kvůli níž by čekání škodu zvětšilo. Práva pronajímatele však nejsou nulová. Nájemce má byt řádně užívat a majitel může mít konkrétní důvod zjistit jeho stav. Konkrétní je tu podstatné slovo. Podezření na závadu, nutná oprava nebo hrozící škoda mohou přístup odůvodnit. Pouhá zvědavost nikoli. Věta „je to můj byt, proto se mohu kdykoli podívat dovnitř“ nemá v občanském zákoníku oporu.
Prohlídka před koncem nájmu? Ano, ale ne kdykoli
Nájem končí a majitel už hledá dalšího zájemce. Může mu byt ukázat? Může, jen se musí držet pravidel uvedených v § 2233 občanského zákoníku. Tato možnost se otevírá během posledních tří měsíců nájmu, pokud obě strany vědí, kdy nájem skončí. Nájemce má zpřístupnit byt k prohlídce, nikoli však bez omezení. Zákon mluví o nezbytném rozsahu. Návštěva se navíc nekoná za zády nájemce. O termínu musí nájemce vědět s přiměřeným předstihem. Jinými slovy: byt lze budoucímu nájemci ukázat. Z posledních tří měsíců se ale nestává nekonečný sled neohlášených prohlídek.
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Kromě výše uvedených nejtypičtějších situací najdeme i jiné, méně typické situace, kdy legislativa dává úředníkovi možnost vstoupit. Ale nikdy ne bezdůvodně, vždy podle rozsahu daného zákonem a v drtivé většině pouze s vědomím toho, koho se kontrola týká.
Zdroje:
Listina základních práv a svobod, čl. 12: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/17: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-2-17_1
Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-255
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