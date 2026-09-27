Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Pitbull v útulku plakal tak dlouho, až ho chtěli uspat. Pak přišla Jennifer a všechno se změnilo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Neustále měl vlhké oči a nikdo nevěděl, co s ním dělat. Jednou však přišla do útulku speciální osoba, která vše změnila.
Ležící pitbull

Ležící pitbull

Zdroj: iStock
Reklama
Další články z DámskýDeník.cz
Syn přišel ze školy a plakal, že jeho spolužák nemá co jíst. Farmář otec pak změnil celé své hospodářství
Syn přišel ze školy a plakal, že jeho spolužák nemá co jíst. Farmář otec pak změnil celé své hospodářství
Bezdomovec našel peněženku plnou peněz a šel rovnou na policii. Majitel pak zjistil, kdo ji vrátil, a udělal něco nečekaného
Bezdomovec našel peněženku plnou peněz a šel rovnou na policii. Majitel pak zjistil, kdo ji vrátil, a udělal něco nečekaného

Málokdo si umí představit, jak těžký musí být život na ulici. Bez přístřeší a peněz by se každému jistě...

Platí 7 tisíc za pokoj na koleji a vychovává tam syna. Lidé ji za to odsoudili, ona jim ukázala, jak spolu žijí
Platí 7 tisíc za pokoj na koleji a vychovává tam syna. Lidé ji za to odsoudili, ona jim ukázala, jak spolu žijí

Přestože vysokoškolské koleje nejsou nejvhodnějším místem pro výchovu malého syna, mladá matka se snaží...

Pět věcí, kterých lidé před smrtí nejvíc litují. Zdravotní sestra z hospicu je slýchá od každého pacienta znovu a znovu
Pět věcí, kterých lidé před smrtí nejvíc litují. Zdravotní sestra z hospicu je slýchá od každého pacienta znovu a znovu

Umírající lidé vycítí, že se konec nevyhnutelně přiblížil. Upadají do letargie a odmítají jíst, pít i brát...

Letadlo vzlétlo pár metrů od turistů na pláži. Proud z motorů je odmrštil do moře, video obletělo svět
Letadlo vzlétlo pár metrů od turistů na pláži. Proud z motorů je odmrštil do moře, video obletělo svět

Pobývat poblíž vzlétajícího dopravního letadla může být velice nebezpečné. O tom se mohli přesvědčit lidé,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

Všechny články tohoto autora →
DámskýDeník.cz
Další články z kategorie Příběhy ze života
Zobrazit více
Ženské centrumPříběhy ze života
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.