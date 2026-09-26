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Oppo oživuje řadu sluchátek Enco X

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Čínská firma Oppo aktualizuje nabídku bezdrátových sluchátek o čerstvého zástupce s názvem Enco X4. Aktuální generace se dočkala spíše jen mírných vylepšení než přidání nových...
Oppo oživuje řadu sluchátek Enco X

Oppo oživuje řadu sluchátek Enco X

Zdroj: Oppo Enco X4 | Zdroj: Oppo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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