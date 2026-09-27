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Amanda Anisimovová odmítla spekulace o Ozempicu. Hejtrům poslala tvrdý vzkaz

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„Neužívám Ozempic,“ napsala Amanda Anisimovová a ukončila spekulace, které se kolem ní v poslední době valily. Americká tenistka, loňská finalistka Wimbledonu i US Open, se ohradila proti fanouškům, kteří její proměnu přisuzovali lékům na hubnutí.
Amanda Anisimovová odmítla spekulace o Ozempicu. Hejtrům poslala tvrdý vzkaz

Amanda Anisimovová odmítla spekulace o Ozempicu. Hejtrům poslala tvrdý vzkaz

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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