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Průmyslová romance: Proč by huť Jakub a železárna Šmelcovna neměly chybět na vašem cestovatelském seznamu

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Turista lačnící po bohatých zážitcích zpravidla spojí putování krajinou s návštěvou nějaké památky. Aby se tělo nasytilo pohybem a mysl tím, co oči uvidí. Raritami zprvu pro odborníky bývaly technické památky, jež si však postupem času získaly i srdce běžných návštěvníků. Jsou dokladem průmyslového rozmachu i lidského umu. V době, kdy je lidé budovali, tak určitě nepředpokládali, že se jednou na ně budou chodit dívat zástupy zájemců o vše zajímavé.
Tasice - sklárna Jakub

Tasice - sklárna Jakub

Zdroj: Foto: BíláVrána, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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