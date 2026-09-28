iOS 27.0.1 řeší virální problémy se zasekáváním systému a chybami ve fotoaparátuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
iOS 27.0.1 řeší virální problémy se zasekáváním systému a chybami ve fotoaparátu
Po nějaké době zde máme konečně top modely od Honoru, které se chlubí spoluprací se společností Arri, což...
Společnost Huawei oficiálně představuje nový tablet s názvem MatePad Air Z, který navíc bude dostupný ve...
Vývojáři v Googlu nyní aktivně pracují na nové podobě aplikace Zprávy pro Android, která se stará o SMS a...
Český mobilní trh si prošel mnoha změnami a v jednu chvíli zde byl dokonce rozmach virtuálních operátorů,...
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