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iOS 27.0.1 řeší virální problémy se zasekáváním systému a chybami ve fotoaparátu

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Člověk by asi čekal, že když firma vydá po značném testování stabilní verzi operačního systému, vše bude odladěné. Po nějaké době přijde aktualizace řešící nějaké...
iOS 27.0.1 řeší virální problémy se zasekáváním systému a chybami ve fotoaparátu

iOS 27.0.1 řeší virální problémy se zasekáváním systému a chybami ve fotoaparátu

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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