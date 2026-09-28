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Huawei vypouští tablet MatePad Air Z ve dvou verzích

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Společnost Huawei oficiálně představuje nový tablet s názvem MatePad Air Z, který navíc bude dostupný ve dvou variantách. Ovšem rozdílů mezi verzí Standard a Enjoy...
Huawei vypouští tablet MatePad Air Z ve dvou verzích

Huawei vypouští tablet MatePad Air Z ve dvou verzích

Zdroj: Huawei MatePad Air Z Enjoy Edition | Zdroj: Huawei
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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