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Nepečený jahodový dort: ovocná dobrota, kterou zvládnete bez zapnutí trouby

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Někdy stačí pár piškotů, kelímek smetany a hrst jahod, aby na stole přistál dezert, u kterého se hosté ptají, kde jste ho koupili. Nepečený jahodový dort přitom nevyžaduje jediný stupeň...
Nepečený jahodový dort: ovocná dobrota, kterou zvládnete bez zapnutí trouby

Nepečený jahodový dort: ovocná dobrota, kterou zvládnete bez zapnutí trouby

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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