Nepečený jahodový dort: ovocná dobrota, kterou zvládnete bez zapnutí trouby

Někdy stačí pár piškotů, kelímek smetany a hrst jahod, aby na stole přistál dezert, u kterého se hosté ptají, kde jste ho koupili. Nepečený jahodový dort přitom nevyžaduje jediný stupeň tepla ani cukrářskou zručnost. Poskládáte ho za pár minut, zbytek necháte na chladu a večerní práci si užijete beze spěchu.
Lednička udělá práci za troubu
Celé kouzlo stojí na jednoduchém principu. Suché piškoty postupně přijímají tekutinu z krému i z rozkrájeného ovoce, a jak leží v chladu, samy od sebe povolí a zjemní. Po pár hodinách jejich struktura připomíná jemné piškotové těsto, jaké byste jinak museli péct. Práci, kterou by v klasickém receptu obstarala trouba, tady tiše odvede lednička.
Právě proto je tenhle dort vděčný i pro člověka, který se pečení jinak vyhýbá. S kuchyňskou váhou si hlavu lámat nemusíte, rozhoduje hlavně pořadí vrstev a dost času v chladu.
Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou omáčku nikdy nezklame. Stačí 1 lžička navíc a omáčka bude sametová jako z restaurace Krém z tvarohu a zakysané smetany drží chuť i tvar
Srdcem dortu je krém. Nejčastěji se míchá z měkkého tvarohu a zakysané smetany, které se osladí moučkovým a vanilkovým cukrem. Tvaroh dodá hmotě pevnost, takže se dort po vychlazení pěkně nakrájí, zatímco zakysaná smetana ho provoní a dodá příjemně nakyslý tón, který vyváží sladkost piškotů.
Pokud chcete krém ještě nadýchanější, vyšlehejte zvlášť smetanu ke šlehání a vmíchejte ji do základu stěrkou úplně nakonec. Na běžný dort o průměru kolem 22 centimetrů si vystačíte přibližně s půl kilem tvarohu, kelímkem zakysané smetany a menším množstvím šlehačky. Sladkost si upravte podle sebe a podle toho, jak zralé máte jahody.
Jahody nakrájejte a nechte je pustit šťávu
Jahody nejdřív opatrně omyjte ještě se stopkami, aby se nenasákly vodou, a teprve pak je zbavte zelených čupřin a nakrájejte na plátky. Několik hezčích plodů si odložte stranou, budou se hodit na ozdobu vršku.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžíce této suroviny do mouky a palačinky se nikdy nepřipálí ani neroztrhají Jahody se omývají ještě se stopkami, aby nenasákly vodou, a na plátky se krájejí až potom. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Občas se stane, že jsou jahody po rozkrojení kyselejší nebo vodnaté. Stačí je promíchat s trochou cukru a nechat chvíli stát. Cukr z nich vytáhne sladkou šťávu, kterou si schovejte a před podáváním jí pokapte jednotlivé porce, dodá jim lesk i vůni.
Skládání po vrstvách a proč záleží na té poslední Formu si nejprve vyložte potravinářskou fólií nebo pečicím papírem tak, aby přesahovala přes okraje. Za ty přesahy pak ztuhlý dort vytáhnete celý a vcelku, bez páčení nožem kolem stěn. Na dno naskládejte piškoty těsně vedle sebe a případné mezery dodělejte rozlámanými kousky. Na piškoty rozetřete část krému a na něj rozložte plátky jahod. Takhle pokračujte vrstvu po vrstvě, dokud suroviny nedojdou. Platí přitom jedno pravidlo: úplně nahoře musí zůstat vrstva krému, protože piškoty ponechané navrchu by zůstaly tvrdé a celý dort by se hůř krájel.
Kdo chce změknutí urychlit, může piškoty před vrstvením bleskově protáhnout mlékem. Delší koupel se nevyplácí, nasáklý piškot se totiž pod krémem rozdrolí. Cukrářské piškoty přitom drží tvar o něco lépe než měkké dětské.
Přečtěte si také: Podle 1 značky na rubu lžíce poznáte, jestli máte v šuplíku pravé stříbro, nebo obyčejný plech Čas v lednici rozhoduje o výsledku
Největší nepřítel tohohle dezertu je netrpělivost. Dokud vnitřek pořádně neprochladne a piškoty se nestihnou napít vlhkosti, drží celá stavba jen naoko. Když se pustíte do krájení moc brzy, měkký krém pod nožem povolí a jednotlivá patra se sesunou.
Ideální je nechat dort v lednici alespoň 4 až 6 hodin, nejlépe ale přes noc. Formu přikryjte fólií, ať dort nechytá pachy z ostatních potravin. Druhý den ho pak nakrájíte na čisté porce, které vypadají jako od cukráře.
Ozdoba a obměny podle chuti a sezóny
Hotový dort snese i sváteční úpravu. Na vršek se hodí celé nebo rozpůlené jahody a k nim snítka čerstvé bylinky pro vůni. Barvu a křupavý kontrast dodá hrst nasekaných mandlí, kokosové lupínky nebo tenké hoblinky čokolády.
Přečtěte si také: Za socialismu stál 8 Kčs a visel v každé kuchyni. Dnes je z tohohle smaltovaného naběráku sběratelská rarita
Kdo si chce pohrát, přelije vršek rozpuštěnou ovocnou želatinou, aby jahody zůstaly lesklé a neokoraly. Místo skládaných piškotů se dá připravit i sušenkový základ smíchaný s rozpuštěným máslem, který se umačká na dno formy a nechá ztuhnout. A jakmile jahodová sezona skončí, stejný postup zvládnete i s meruňkami, broskvemi nebo rybízem.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11122-tento-nepeceny-jahodovy-dort-chutna-lepe-nez-z-cukrarny-tajemstvi-tkvi-v-kombinaci-tvarohu-a-slehacky/, https://irecept.cz/recept/nepeceny-jahodovy-dort-s-tvarohem/, https://www.coolinarka.cz/recept-211/, https://www.prozeny.cz/clanek/recepty-sladke-nepecene-dezerty-nepeceny-jahodovy-dort-se-smetanou-a-tvarohem-89082, https://www.nasenadobi.cz/blog/recept-na-osvezujici-nepeceny-jahodovy-dort/, https://www.apetitonline.cz/recept/nepeceny-jahodovy-dort